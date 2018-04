Bravo Bodeşti rămâne neînvinsă după meciul din etapa de astăzi, 7 aprilie. Lidera la zi a Ligii a V-a a câştigat cu scorul de 3-2 (1-1) pe terenul formaţiei Energia Pângăraţi. Au marcat: Răzvan Ioniţă şi Mihai Cucu/George Georgescu, Andrei Dragomir şi Andrei Vornicu.

“A fost un meci de nivelul Ligii a IV-a, foarte disputat, pe un teren destul de greu. Bravo Bodeşti merită locul întâi, după părerea mea. Putea fi şi 3-3, dar am ratat mult şi noi, au ratat şi oaspeţii. De această dată consider că arbitrajul a stricat de ambele părţi. Ei au primit cartonaş roşu, noi am avut un gol anulat. Avem şi noi o filmare, vom vedea despre ce este vorba. Consider că formaţia din Bodeşti a câştigat meritat şi le urez multă baftă în Liga a 4-a”, a declarat Bogdan Radu, antrenor-jucător al formaţiei Energia Pângăraţi.

“A fost un meci echilibrat, cu ocazii de ambele părţi. Am jucat la victorie şi consider că a câştigat echipa care şi-a dorit mai mult. Am primit şi un cartonaş roşu, pentru comportament nesportiv, nu putem comenta nimic din acest punct de vedere! Felicităm şi gazdele, pentru că şi-au dorit victoria, dar noi, rămânând în 10 din minutul 55 şi având şi trei titulari absenţi, am fost, cred eu, ceva mai motivaţi”, a precizat Florin Busuioc, antrenorul echipei Bravo Bodeşti.

Alte rezultate: Pinii Tarcău-Siretul Doljeşti 0-0, Stejarul Stăniţa-Voinţa Dochia 5-2 (1-2), Viitorul Podoleni-Vulturul Costişa 1-2 (0-1), Voinţa Valea Ursului-Flacăra Brusturi 4-1 (3-0), Ozana Timişeşti-Voinţa Bozieni 3-0 (1-0) şi Moldova II Cordun-Arsenal Văleni 1-4 (0-1). Stejarul Ţibucani a stat, pentru că s-a retras Unirea Dulceşti.

CLASAMENT

1 BRAVO BODEŞTI 16 15 1 0 52-16 46 +22 2 Vulturul Costişa 16 11 3 2 49-24 36 +15 3 Arsenal Văleni 15 11 1 3 47-18 34 +10 4 Ozana Timişeşti 16 10 2 4 42-26 32 +11 5 Siretul Doljeşti 16 8 2 6 34-32 26 -1 6 Energia Pângăraţi 16 8 1 7 50-27 25 +1 7 Stejarul Stăniţa 16 7 1 8 48-43 22 -5 8 Voinţa Dochia 16 7 1 8 43-42 22 -2 9 Flacăra Brusturi 16 6 4 6 32-31 22 -2 10 Pinii Tarcau 16 6 4 6 31-35 22 -5 11 Viitorul Podoleni 16 4 3 9 30-57 15 -6 12 Voinţa Bozieni 16 4 1 11 20-46 13 -8 13 Moldova II Cordun 16 3 1 12 33-66 10 -14 14 Voinţa Valea Ursului 16 2 3 11 31-51 9 -15 15 Stejarul Ţibucani 15 2 2 11 24-52 8 -16

(M. CONSTANTINESCU; FOTO: Energia Pângăraţi Facebook)