Arsenal Văleni a obţinut doar un rezultat de egalitate în ultima etapă a Ligii a V-a, scor 2-2 (0-1), pe terenul formaţiei Voinţa Bozieni. Clasată multe etape chiar pe locul secund al topului L5, Arsenal Văleni termină campionatul pe locul 5, dar reprezentanţii acestei formaţii acuză arbitrajul de la meciul de duminică, 24 iunie, care i-a privat de o poziţie superioară.

“În ultima etapă din campionat am trăit o situaţie bizară: în anul 2018, o brigadă de arbitri nu poate aplica regulamentul sau să ia măsuri disciplinare din cauza intimidărilor jucătorilor! E inacceptabil! În minutul 85, la scorul de 1-1, nouă ni se acordă penalty. În acel moment 2 jucători adverşi îl bruschează pe arbitrul central, luându-şi, pe merit, cartonaşe roşii. Nu au plecat spre vestiare, ci au rămas pe margine, înjurând şi ameninţând brigada de arbitri. Unul din cei doi arbitri de tuşă a luat măsura opririi jocului, a cerut cheile de la vestiare, întrucât nu se mai putea continua jocul în aceste condiţii tensionate. După un minut a revenit asupra deciziei, noi am executat penalty-ul şi scorul, în minutul 89, era de 2-1 în favoarea noastră. În minutul următor, arbitrul central acordă, meritat, penalty pentru gazde. Portarul nostru apără lovitura, arbitrul central arată că jocul poate continua şi noi şi jucătorii echipei gazdă plecăm spre centrul terenului, însă, stupoare, arbitrul de tuşă, acelaşi care vroia să întrerupă meciul în urmă cu câteva minute, îi transmite centralului că portarul nostru s-a mişcat înaintea loviturii şi a solicitat reexecutarea penalty-ului. De data aceasta, gazdele au înscris, scorul final fiind 2-2. Consider că brigada de arbitri şi-a bătut efectiv joc de munca AJF-ului, care a organizat competiţia şi de munca noastră de un an întreg, fiindcă le-a fost frică să aplice regulamentele fotbalistice. Este prima şi ultima oară când critic arbitrajul, dar ce s-a întâmplat la Bozieni sfidează bunul simţ. În minutul 90 eram pe locul 3, iar un minut mai târziu, din cauza excesului de zel al unui arbitru de tuşă fricos, am ajuns pe locul 5… Îi felicit pe jucătorii mei pentru dăruirea din acest meci şi pentru munca depusă în acest campionat, precum şi primele 4 echipe situate în faţa noastră. Degeaba avem cel mai bun atac (104 goluri) sau golgeterul competiţiei (Vlad Căutişanu – 28 de goluri), dacă o brigadă de arbitri, într-un minut, şi-a bătut joc de toate realizările noastre din acest campionat”, a relatat Cristian Cocea, antrenor-jucător la Arsenal Văleni. (M. CONSTANTINESCU; FOTO: Arsenal Văleni)