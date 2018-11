Ozana Târgu Neamţ a învins duminică, 4 noiembrie, pe terenul Victoriei Horia, şi s-a apropiat ameninţător de locul doi în clasament, deţinut de vecinii de la Speranţa Răuceşti. În meciul contând pentru etapa a IX-a a Ligii a IV-a, oaspeţii au învins cu scorul de 3-1 (1-1), prin golurile marcate de Tofan, Apreutesei şi Aparaschivei/Andrei Braiş (penalty).

“Am avut mare ghinion. Nu am profitat de ocazii. Ei au marcat din toate situaţiile pe care le-au avut. Aşa este fotbalul. Dar îmi este ciudă când pierdem pe mâna noastră. Ei au un obiectiv, noi avem alt obiectiv. Nu am nici o treabă cu echipele din frunte, bine că au bani să dea prime şi să aducă jucători, dar noi nu putem concura cu ei”, a declarat Bogdan Găucan, purtătorul de cuvânt al Victoriei Horia.

“A fost un rezultat norocos. Lor nu le-a intrat mai nimic, iar nouă ne-a intrat totul. Am avut şi portarul în formă foarte bună. După ce am marcat pentru 3-1, am schimbat tactica şi ne-am închis foarte bine în ultimele 20 de minute. Însă la 0-0 şi 1-1, ei au avut ocazii foarte mari. Şi terenul a fost foarte greu, cam ca la Borca. E bine că am reuşit să câştigăm în 13 oameni, chiar contrar calculelor noastre. Vreau să felicit gazdele pentru fair-play, nu au fost injurii sau nervi. Consider că, la ce s-a jucat până în minutul 70, au pierdut nemeritat”, a precizat Victor Andrei Isache, preşedintele Ozanei Târgu Neamţ.

Într-un alt meci, Speranţa Răuceşti a pierdut derby-ul cu Bradu Borca, scor 3-5 (0-4), în timp ce partida Moldova Cordun-Energia Pângăraţi nu s-a disputat, deoarece oaspeţii nu s-au prezentat la meci.

CLASAMENT

1 BRADU BORCA 9 7 1 1 43-18 22 2 Speranţa Răuceşti 9 7 0 2 34-15 21 3 Ozana Târgu Neamţ 9 6 1 2 27-14 19 4 Victoria Horia 9 3 2 4 18-22 11 5 Moldova Cordun 8 1 0 7 18-29 3 6 Energia Pângăraţi 8 0 0 8 5-47 0

Etapa a X-a programează duminică, 11 noiembrie, meciurile: Bradu Borca-Moldova Cordun, Energia Pângăraţi-Victoria Horia şi Ozana Târgu Neamţ-Speranţa Răuceşti. (M. CONSTANTINESCU; FOTO: Ozana Târgu Neamţ)