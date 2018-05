Runda a II-a a play-off-ului Ligii a IV-a a oferit şi un rezultat cel puţin neverosimil: Victoria Horia-Cimentul Bicaz 5-6 (3-4). Echipa din zona Roman a condus în debutul partidei cu 3-0! Au marcat: Stângaciu (2), Apostol, Dumea şi Matei/Bordeanu (4) şi Pîntea (2).

“Sunt supărat pentru că am pierdut. Am avut 3-0 în minutul 8 şi am pierdut! Poate am greşit şi eu că am afirmat că ne-am îndeplinit obiectivul intrând în play-off şi am devenit cam delăsători. 11 goluri primite în două meciuri e foarte mult! În următoarele jocuri, cu Ceahlăul şi Borca, vor veni toţi oamenii şi vom arăta altfel”, a declarat Bogdan Găucan, antrenor-jucător la Victoria Horia.

“Un meci destul de ciudat, în care am experimentat sentimente total opuse. Am greşit foarte mult în apărare la începutul meciului, pe fondul unor improvizaţii datorate celor câteva absenţe pe care le-am avut în lot. Am reuşit însă să găsim soluţiile şi să reintrăm destul de repede în joc. Mă bucur că am reuşit să revenim şi să marcăm un gol mai mult decât am primit”, a precizat Cristian Luca, antrenorul Cimentului Bicaz.

CLASAMENT

1 CSM CEAHLĂUL PIATRA NEAMŢ 26 2 Bradu Borca 22 3 Cimentul Bicaz 19 4 Victoria Horia 15

În meciul vedetă al rundei: CSM Ceahlăul-Bradu 1-1 (0-0). Etapa a III-a a play-off-ului Ligii a IV-a programează duminică, 20 mai, partidele: Bradu Borca-Victoria Horia şi Cimentul Bicaz-CSM Ceahlăul Piatra Neamţ. (M. CONSTANTINESCU)