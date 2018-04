Speranţa Răuceşti a învins duminică, 22 aprilie, pe teren propriu, lidera la zi a Ligii a IV-a, CSM Ceahlăul Piatra Neamţ, cu scorul de 2-1 (2-0), un rezultat considerat surpriză. Pentru gazde au marcat Miron şi Alexii, în primele 45 de minute, oaspeţii reducând din handicap după pauză, prin Mateiciuc.

“A fost un meci extraordinar de greu. Am avut o partitură tactică aproape perfectă şi astfel ne-am apropiat victoria. Acum, play-off-ul începe să se vadă din ce în ce mai bine!”, a declarat, vizibil emoţionat, antrenorul Speranţei Răuceşti, Dan Zavate.

“Am avut mari speranţe, am fost convinşi că putem să facem un joc foarte bun. Din nefericire, am ratat foarte mult în prima repriză, am avut jocul în mână, am avut cel puţin 3-4 ocazii. Ei ne-au dat două goluri pe singurele faze pe care le-au avut până în momentul acela. Noi, fiind o echipă tânără, nu am reuşit să ne surmontăm din punct de vedere psihologic. La pauză, jucătorii erau destul de afectaţi. Totuşi, am discutat cu ei şi, după pauză, am reuşit să revenim în joc şi să marcăm destul de repede gol. Din păcate, nu am mai reuşit să marcăm şi alte goluri, să ne apropiem de obiectivul propus pentru meciul ăsta, victoria. Acceptăm înfrângerea! Am întâlnit o echipă bună, care stă foarte bine în teren, cu multă experienţă. Poate aici noi am suferit. Câteodată înveţi şi dintr-un duş rece. Sperăm că vom înţelege ce nu a mers bine, o să lucrăm la antrenamente şi o să ne mobilizăm să câştigăm toate jocurile până la baraj”, a precizat Gabriel Rădulescu, antrenorul principal al CSM Ceahlăul.

Golurile Speranţei Răuceşti:

Într-o altă partidă importantă pentru stabilirea calificatelor în play-off: Cimentul Bicaz-Victoria Horia 2-2. De asemenea, în mod de asemenea surprinzător, Bradu Borca a realizat doar o remiză, 2-2, pe terenul Moldovei Cordun. Cel mai uşor a fost etapa aceasta pentru Voinţa Ion Creangă, care a învins cu 3-0, deoarece, după cum informează AJF Neamţ, “Steel-Man Târgu Neamț a anunțat retragerea din competițiile organizate la nivel județean, din cauza faptului că factorii locali nu și-au onorat promisiunile și nu au sprijinit echipa din punct de vedere financiar. Toate jocurile din retur se vor omologa cu 3-0 în favoarea echipelor adverse”.

CLASAMENT

1 CSM Ceahlăul Piatra Neamt 14 12 1 1 59-10 37 +16 2 Bradu Borca 15 10 3 2 41-20 33 +9 3 Cimentul Bicaz 15 9 1 5 41-27 28 +7 4 Victoria Horia 14 8 3 3 26-18 27 +9 5 Speranţa Răuceşti 14 9 0 5 30-24 27 +3

Etapa viitoare programează miercuri, 25 aprilie, meciurile: Victoria Horia – Speranţa Răuceşti, CSM Ceahlăul Piatra Neamţ – Voinţa Ion Creangă şi Cimentul Bicaz – Moldova Cordun. Bradu Borca – Steel-Man Târgu Neamţ va fi 3-0, stabilit la “masa verde”. (M. CONSTANTINESCU)