Speranţa Răuceşti a obţinut duminică, 16 septembrie, a doua victorie consecutivă din acest sezon. Deşi adversara, Moldova Cordun, a opus o rezistenţă destul de dârză, a trebuit să se recunoască învinsă cu scorul de 3-1 (1-0). Au marcat: Botezatu (7 şi 46) şi Apostol (48)/Atodiresei (52).

“Meci frumos, dar în care jucătorii noştri au dovedit o uşoară lejeritate. Probabil s-au crezut câştigători înainte de joc. Am avut o discuţie cu ei la pauză şi, în partea a doua a meciului, a fost ceva mai bine. Am avut multe ocazii, au fost şi 2-3 bare. Acum aşteptăm meciurile mai dificile care urmează, cele de la Horia şi de la Borca”, a declarat Daniel Zavate, antrenorul formaţiei Speranţa Răuceşti.

“A fost un meci de luptă, dar în care noi am luat golurile foarte repede. Şi noi am avut ocazii, băieţii au alergat foarte mult. Din păcate, am fost nevoiţi să folosim portarul de rezervă şi am luat foarte uşor două dintre goluri. Noi considerăm că au fost şi ceva probleme de arbitraj, e vorba de trei intrări cu talpa, care nu au fost sancţionate în nici un fel”, a precizat Iulian Popescu, preşedintele Moldovei Cordun.

CLASAMENT

1 Bradu Borca 2 2 0 0 9-1 6 2 Speranţa Răuceşti 2 2 0 0 7-1 6 3 Ozana Târgu Neamţ 2 1 0 1 6-4 3 4 Victoria Horia 2 1 0 1 2-6 3 5 Moldova Cordun 2 0 0 2 2-5 0 6 Energia Pângăraţi 2 0 0 2 0-9 0

Duminică, 23 septembrie, jucătorii Speranţei Răuceşti se deplasează pe terenul Victoriei Horia, pentru revanşa meciului care, în primăvară, le-a “interzis” accesul în play-off, în timp ce Moldova Cordun va primi vizita Ozanei Târgu Neamţ. (M. CONSTANTINESCU; FOTO&VIDEO: R. VASILIUS – Speranţa Răuceşti)