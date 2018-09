Ozana Târgu Neamţ pare a se fi descătuşat, după eşecul aspru din prima etapă (1-4 cu Bradu Borca).

Duminică, 16 septembrie, pe stadionul “Cetatea”, a fost Ozana Târgu Neamţ-Energia Pângăraţi 5-0 (1-0). Au marcat: Apreutesei (20), Patrichi (48, 65 şi 80) şi Curcă (90).

“Am început foarte bine meciul, chiar dacă am marcat destul de târziu, dar, până la pauză, am avut o scădere semnificativă a ritmului. De aceea, am avut discuţii la pauză, la vestiar, şi în partea a doua am fost mai motivaţi. Consider că a fost un meci bun al nostru, cu un joc bun de pase şi în care am legat nişte trasee. Doresc să-l remarc pe Patrichi, la a treia revenire la Târgu Neamţ, una de bun augur, cu trei goluri marcate. Din păcate, pe final de meci s-a accidentat, dar sperăm să-l recuperăm până duminica viitoare”, a declarat Victor-Andrei Isache, preşedintele Ozanei Târgu Neamţ.

“Nu ne-am înscris în Liga a IV-a, pentru a fi la număr pentru cei de la AJF, nici nu ne-am înscris, pentru a fi sparring partener pentru ceilalţi. Astăzi am jucat bine primele 60 de minute, după care am căzut fizic, iar greşelile individuale ne-au îngropat. Dacă vom greşi aşa meci de meci, atunci nu vom face niciun punct. Eu zic că îmi ştiu bine băieţii şi ce poate fiecare, şi până la etapa a VI-a când am decis să tragem o linie să vedem cum stăm, vom avea şi nişte meciuri mai bune decât aceste prime două înfrângeri la scor. La Pângăraţi este necesar schimbul de generaţii, însă în locul celor bătrâni trebuie să ai ce să pui. E greu să găseşti tineri serioşi, pasionaţi de fotbal, mai ales că motivaţia e destul de redusă”, a precizat Bogdan Radu, antrenorul Energiei Pângăraţi.

CLASAMENT

1 Bradu Borca 2 2 0 0 9-1 6 2 Speranţa Răuceşti 2 2 0 0 7-1 6 3 Ozana Târgu Neamţ 2 1 0 1 6-4 3 4 Victoria Horia 2 1 0 1 2-6 3 5 Moldova Cordun 2 0 0 2 2-5 0 6 Energia Pângăraţi 2 0 0 2 0-9 0

Duminică, 23 septembrie, Ozana Târgu Neamţ se va deplasa pe terenul Moldovei Cordun, iar Energia Pângăraţi va primi vizita formaţiei Bradu Borca. (M. CONSTANTINESCU; FOTO: Ozana Târgu Neamţ)