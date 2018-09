Ozana Târgu Neamţ a învins duminică, 23 septembrie, în deplasare, cu scorul de 5-3 (1-1), în disputa cu Moldova Cordun. Au marcat: Paveliuc (2) şi Cristea/Vasilache (2), Apreutesei, Tofan şi Aparaschivei. Meciul a fost cu… peripeţii, oaspeţii conducând cu 1-0 şi 3-1, dar Moldova Cordun a reuşit să egaleze.

“A fost un meci frumos, cu multe goluri. Din păcate, noi am primit un gol stupid chiar la începutul partidei. Am avut doar 14 jucători la meci, dar o parte dintre rezerve nu sunt la nivelul titularilor. Portarul nostru era accidentat încă de duminica trecută, de la Răuceşti, nu avem rezervă şi am primit goluri cu multă uşurinţă. Lipsa portarului e marea noastră problemă!”, a declarat Iulian Popescu, preşedintele Moldovei Cordun.

“A fost un meci în care aveam mare nevoie de cele 3 puncte, mai ales că urmează o serie de trei partide extrem de dificile pentru noi şi era necesar să prestăm un joc bun care să dea încredere echipei. Nu am început meciul foarte bine, chiar dacă am reuşit să marcăm, iar până la pauză jocul a fost unul mai degrabă încâlcit. Am ieşit de la cabine mult mai hotărâţi şi asta s-a văzut pe teren, mai ales în finalul partidei, când băieţii au dat dovadă de caracter, arătând totodată forţă ofensivă şi jocul superior pe care l-am avut astăzi. Ţin să mulţumesc arbitrului central Marius Diaconu pentru prestaţia de astăzi, singura doleanţă fiind la adresa asistentului său care a greşit grav la golurile doi şi trei marcate de ei, când nu a semnalizat offside clar”, a precizat Victor-Andrei Isache, presedintele Ozanei Târgu Neamţ, pentru site-ul clubului, proaspăt lansat.

CLASAMENT

1 BRADU BORCA 3 3 0 0 13-1 9 2 Speranţa Răuceşti 3 3 0 0 11-3 9 3 Ozana Târgu Neamţ 3 2 0 1 11-7 6 4 Victoria Horia 3 1 0 2 4-10 3 5 Moldova Cordun 3 0 0 3 5-10 0 6 Energia Pângăraţi 3 0 0 3 0-13 0

Duminică, 30 septembrie, Ozana Târgu Neamţ joacă acasă cu Victoria Horia, în timp ce Moldova Cordun se deplasaeză la Energia Pângăraţi. (M. CONSTANTINESCU; FOTO: Ozana Târgu Neamţ; R. VASILIUS)