Duminică, 7 octombrie, s-a derulat ultima etapă a turului în cadrul Ligii a IV-a.

Într-o partidă în care oaspeţii vizau refacerea moralului după înfrângerea grea de acasă cu Speranţa Răuceşti s-a consemnat rezultatul: Moldova Cordun-Bradu Borca 4-7 (2-4). Pentru formaţie de pe Valea Muntelui au marcat: Onofraş (2), Bîdan (2), Baboi, Stroia şi Crengăniş. “Pentru mine personal, la jocul acesta, a fost momentul în care am văzut diferenţa între jucătorii care evoluează la Borca pentru că vor și unii jucători care vin aici pentru că nu au unde. Pe de altă parte s-a jucat deschis, cu multe faze de poartă, și mă bucur că puţinii spectatori au plecat satisfăcuţi de jocul ambelor echipe”, a declarat Florin Pintilii, antrenorul echipei Bradu Borca.

Într-o altă partidă, care pare a fi umplut paharul formaţiei din Pângăraţi, s-a consemnat rezultatul Victoria Horia-Energia Pângăraţi 6-0 (3-0). Au marcat: Tulbure (3), Stângaciu (2) şi Ciprian Braiş. “Meci uşurel. Au avut şi oaspeţii 2-3 ocazii. Am dat repede primele goluri şi ne-am făcut meciul uşor”, a precizat Bogdan Găucan, purtătorul de cuvânt al Victoriei Horia.

“Ieri am fost doar 11 de toţi şi asta s-a simţit mai ales în a doua repriză. Am luat iarăşi nişte goluri uşoare, pe greşeli copilăreşti ale apărării. Pe final am căzut fizic şi, deşi am avut şi noi ceva ocazii, tot nu am reuşit să marcăm. Pentru mine e un capăt de drum, urmând a preda ştafeta celor de la Primărie. Ei au mijloacele necesare să continue acest proiect început în 2016. Am făcut multe, am învăţat multe, am câştigat prieteni pe parcurs în aceşti 3 ani, însă, per ansamblu, impresia este una negativă. Multă sărăcie, caractere puţine şi enorm de multă lipsă de implicare din partea tuturor. Trebuie oameni noi, cu suflu şi idei noi, pentru a schimba ceva cu adevărat în fotbalul nemţean”, a menţionat Bogdan Radu, antrenor-jucător la Energia Pângăraţi.

În partida vedetă a rundei: Speranţa Răuceşti-Ozana Târgu Neamţ 1-3 (0-2).

CLASAMENT

1 Speranţa Răuceşti 5 4 0 1 18-7 12 2 Bradu Borca 5 4 0 1 21-11 12 3 Ozana Târgu Neamţ 5 3 1 1 15-9 10 4 Victoria Horia 5 2 1 2 11-11 7 5 Moldova Cordun 5 1 0 4 15-19 3 6 Energia Pângăraţi 5 0 0 5 2-25 0

Liga a IV-a programează duminică, 14 octombrie, partidele: Bradu Borca-Ozana Târgu Neamţ şi Victoria Horia-Moldova Cordun. Speranţa Răuceşti va sta. (M. CONSTANTINESCU)