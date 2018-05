CSM Ceahlăul Piatra Neamţ a primit trei puncte la “masa verde” din partea Asociaţiei Judeţene de Fotbal (AJF) Neamţ, după ce a contestat dimensiunile porţilor de pe terenul formaţiei Victoria Horia. De altfel, partida Victoria Horia-CSM Ceahlăul Piatra Neamţ, din cadrul etapei a patra a play-off-ului Ligii a IV-a, nu s-a disputat duminică, 27 mai.

“Meciul AS Victoria Horia-CSM Ceahlăul Piatra Neamţ se omologhează cu scorul de 3-0 în favoarea echipei CSM Ceahlăul Piatra Neamţ (Regulamentul Disciplinar, Articolul 79, Punctul 10)”, precizează AJF Neamţ, pe portalul propriu.

“Noi, la Liga a IV-a, suntem amatori, venim duminica să jucăm un fotbal de relaxare. Dacă cei de la CSM Ceahlăul se consideră profesionişti, de ce nu merg să joace la Liga I sau Liga a II-a? Am avut 400 de spectatori la meciul de azi, veniţi să se delecteze cu un spectacol sportiv. Li s-a luat această plăcere! Nu toate echipele au stadion ca CSM Ceahlăul! Nu mă deranjează că au contestat şi ne-au bătut, ne băteau oricum! Dar să nu aibă nici măcar un pic de orgoliu, să-şi dorească să învingă pe teren… Terenul a fost omologat de AJF Neamţ. Jucăm de 4 ani pe acest teren şi nu a contestat nimeni!”, a declarat duminică Bogdan Găucan, antrenor-jucător la Victoria Horia.

“Meciul în mod normal ar trebui jucat, reprogramat. Tot campionatul la Horia au fost aceleaşi porţi, cu aceleaşi dimensiuni, omologate de AJF. Am înţeles că s-a pus problema aceasta abia la începutul meciului de astăzi (duminică, n.red.). Cred că au venit cu lecţia învăţată. Şi eu am observat înălţimea diferită a barelor când am jucat acolo. Terenul fiind omologat şi arbitrul şi observatorul nezicând nimic, eu nu am reproşat atunci şi scorul nu ne-a fost favorabil până la urmă (2-2, n.red.). Văd că acum s-a procedat în alt mod”, a declarat tot duminică Florin Pintilii, antrenorul formaţiei Bradu Borca, adversara directă la locul întâi a echipei din Piatra Neamţ.

În afară de cele trei puncte, marele câştig pentru CSM Ceahlăul este acela că a evitat accidentările sau riscul de a avea jucători avertizaţi cu cartonaşe înainte de marele derby cu Bradu Borca. (M. CONSTANTINESCU; FOTO: G. CRĂCANĂ; R. VASILIUS)