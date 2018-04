Bradu Borca şi CSM Ceahlăul Piatra Neamţ au încheiat la egalitate, sâmbătă, 7 aprilie, scor 1-1 (1-0), în cel mai important meci al etapei a XII-a din Liga a IV-a. Partida a fost una echilibrată şi ambii antrenori au fost de părere că scorul este unul echitabil.

“Ca aproape la fiecare meci am fost nevoit să improvizez atât în linia de mijloc, cât și în atac, lipsa lui Gorovei, Ruxandari și Gutu obligându-mă să apelez la un joc mai puţin spectaculos, dar încercând să compensez prin determinare și angajament! Îmi felicit băieții pentru dăruire, pentru încrederea pe care au avut-o că pot scoate un rezultat bun, care să ne mențină în cursa spre play-off. Nu-mi ascund dezamăgirea că am scăpat victoria printre degete, minutul 94 fiind fatidic pentru noi, când am fost egalati la una din puținele nesincronizări pe linia de fund. Am avut o primă repriza mai bună decât adversarii noștri, dar a doua, cu toate că la ocazii am fost cam egali, le-a aparținut ca posesie. Până la urmă un rezultat echitabil! Cred și sper ca în play-off să ne bucurăm mai mult decât astăzi! Multumesc foarte mult pentru susținerea publicului generos și susținătorilor echipei Bradu Borca, cărora le urez pe această cale un Paşte Fericit!“, a declarat Florin Pintilii, tehnicianul formaţiei Bradu Borca.

Vă reamintim şi declaraţia antrenorului de la CSM Ceahlăul, Gabriel Rădulescu: “A fost un joc de angajament, pe un teren dificil. Noi ne-am acomodat mai greu cu terenul. Nu au fost probleme de nici un fel! Muncim în continuare să ne îmbunătățim jocul! Paște fericit tuturor!”.

(M. CONSTANTINESCU; FOTO: Bradu Borca Facebook)