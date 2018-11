CSM Ceahlăul Piatra Neamţ se confruntă sâmbătă, 3 noiembrie, de la ora 14:00, în deplasare, cu Şomuz Fălticeni. Duelul celor două formaţii nou-promovate contează pentru etapa a XI-a a Ligii a III-a, Seria I.

“Un meci pe care sperăm să ni-l facem uşor. Mergem acolo pentru a lua toate cele trei puncte. E o echipă solidă, matură, care joacă bine acasă. Stau foarte bine în teren, este o echipă incomodă, mai ales pe teren propriu. Au 7 jucători de la Botoşani, pentru că au încercat o colaborare înainte de a fi primită în serie AFC Botoşani II. E un mix între experienţă şi tinereţe, o echipă solidă, puternică. Terenul lor nu este strălucit, este denivelat, sare mingea destul de rău. Totuşi nu e la fel de ca la Darabani, am înţeles că se poate juca. Băieţii noştri au depăşit bucuria victoriei de etapa trecută, ne-am pregătit bine şi să sperăm că ne vom întoarce cu cele trei puncte”, a declarat Gabriel Rădulescu, antrenorul principal al CSM Ceahlăul Piatra Neamţ.

Oficialul echipei pietrene regretă situaţia ivită la formaţia din Roman, colegă de serie, care s-a retras din competiţie la jumătatea acestei săptămâni: “Ne pare foarte rău. Şi aşa avem puţin sport de performanţă în judeţ. Erau două echipe de tradiţie, şi handbal şi fotbal. Sincer, ne pare foarte rău! Sunt jucători care ne-ar interesa, dar aşteptăm să se clarifice situaţia la ei. Am înţeles că mai fac antrenamente”.

Cristian Copoţ-Barb a fost artizanul întoarcerii scorului sâmbăta trecută, cu AFC Botoşani II, când mulţi dintre suporteri nu mai sperau. Execuţia de la lovitura liberă care a adus victoria a fost de generic:

“Am pus primul mâna pe minge şi am simţit că dau gol! De asta am bătut eu lovitura liberă!”, a spus Cristian Copoţ-Barb. Acel moment a fost deja depăşit, urmează un alt meci: “Imediat după etapa trecută am depăşit euforia şi am început să ne gândim la meciul cu Fălticeniul. Sperăm să facem un meci cât mai bun, să avem atitudinea necesară pentru a câştiga. În deplasare, concentrarea noastră a fost ceva mai bună, probabil ne-am gândit şi că terenurile vor fi mai proaste. Am încercat să ne facem treaba cât mai bine şi a ieşit ceva mai bine decât acasă”, a mai precizat Cristian Copoţ-Barb.

Etapa a debutat vineri, 2 noiembrie, cu partida AFC Botoşani II-Gloria Buzău 0-3 (0-0), marcatori fiind Robert Asăvoaei (66), Costin Puşcă (83) şi Florin Cazan (90). Tot astăzi se dispută şi meciurile: Bucovina Rădăuţi-CSM Râmnicu Sărat, CSM Focşani-Sănătatea Darabani, Foresta Suceava-CSM Paşcani, KSE Târgu Secuiesc-Suporter Club Oţelul Galaţi şi Metalul Buzău-Sporting Lieşti. Ştiinţa Miroslava va sta, deoarece CSM Roman s-a retras la mijlocul acestei săptămâni.

CLASAMENT

1. GLORIA BUZĂU 11 9 2 0 26-7 29 2. Suporter Club Oţelul Galaţi 10 8 2 0 26-7 26 3. Ştiinţa Miroslava 10 7 1 2 17-11 22 4. Bucovina Rădăuţi 10 6 1 3 12-8 19 5. CSM Focşani 10 5 3 2 13-7 18 6. Sporting Lieşti 10 5 2 3 18-9 17 7. KSE Târgu Secuiesc 10 5 1 4 16-12 16 8. CSM Ceahlăul Piatra Neamţ 10 5 1 4 12-8 16 9. Foresta Suceava 10 4 3 3 14-12 15 10. Metalul Buzău 10 4 3 3 9-12 15 11. Şomuz Fălticeni 10 3 1 6 8-18 10 12. CSM Râmnicu Sărat 10 2 3 5 14-15 9 13. AFC Botoşani II 11 2 0 9 13-19 6 14. Sănătatea Darabani 10 2 0 8 9-29 6 15. CSM Paşcani 10 1 1 8 4-19 4 16. CSM Roman 10 1 0 9 5-24 3

(M. CONSTANTINESCU)