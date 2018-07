Şeful Jandarmeriei Târgu-Neamţ, căpitan Vasile Prună, a avut o poziție tranșantă la dezbaterea care a avut loc după scandalul din oraș. El a pus punctul pe “i”, vorbind direct despre deficitul de personal : „S-a luat măsura ca timp de 30 de zile să se facă patrule şi să suplimentăm aceste patrule. Am chemat din concedii angajaţi, pentru a face patrule mixte pe timp de noapte cu Poliţia, în oraş, în Humuleşti şi Vânători. Plus patrula pe care o avem zi de zi. Pe timp de noapte nu avem nicio patrulă, de aceea s-a intervenit un pic mai târziu joi seara. Pe la ora 10. i-am chemat pe toţi de acasă şi am intervenit cu un echipaj de cinci oameni. Pe viitor noi vom patrula, dar problema este că nu avem efective. Suntem puţini. Sperăm ca în câteva luni să mai facem demersuri pentru a ne mai veni oameni şi să putem face schimburile 2 şi 3. Actualmente, schimbul 1 îl asigurăm noi, iar schimbul 2 şi 3 îl asigură Poliţia. Toată lumea spune unde e Jandarmeria? Jandarmeria este în sprijinul cetăţeanului, dar nu avem efective în zonă. Nu avem cu ce interveni. Nu poţi să-i chemi pe toţi de acasă. Noi trebuie să luăm toate măsurile pe linie paşnică, până se schimbă legea. Nu avem ce face în plus, decât ceea ce scrie acum în lege. Din 10 oameni pe care-i avem pe oraşul Târgu-Neamţ sunt încadraţi 8. Din aceştia 8, doi sunt în concediu de creştere a copilului, unul este în concediu de odihnă şi rămân restul. Nu putem lucra 12 din 24 cu doar patru oameni. Avem un deficit de cadre. La intervenţia de joi seara am intervenit cu angajaţi aflaţi în timpul liber”.

C.T. STURZU