Cand vine vorba de a apela la o clinica stomatologica din Bucuresti, Clinicile Dr. Leahu si-au castigat deja un renume in randul pacientilor prin promptitudinea si complexitatea serviciilor pe care le ofera. Iar cand ne referim la pacientii acestor clinici nu vorbim doar de persoane care locuiesc in Capitala, ci facem referire la pacienti din intreaga tara sau chiar din strainatate. Datorita raportului calitate-pret extraordinar, tot mai multe persoane apeleaza la Clinicile Dr. Leahu, din diferite colturi ale tarii sau ale lumii.

Drept urmare, datorita cererii foarte ridicate, lantul Dr. Leahu a facut anul acesta primul pas spre extinderea nationala, deschizand prima clinica stomatologica in afara Bucurestiului – mai precis, in Pitesti. Despre inceputurile proiectului si planurile urmatoare am stat de vorba chiar cu Dr. Ionut Leahu, medic stomatolog specializat in implantologie si antreprenor, care ne-a raspuns la cateva intrebari:

Cum ati pus bazele acestui lant stomatologic?

„In urma cu 7 ani, am inceput aceasta afacere deschizandu-mi un mic cabinet in Popesti-Leordeni, cu o investitie de doar 1.500 Lei. Treptat, tratand tot mai multi pacienti 100% multumiti, brandul Dr. Leahu a inceput sa prinda contur. Din banii obtinuti la inceput, o mare parte am investit-o in tehnologie si know-how. M-am inconjurat de o echipa de medici profesionisti si, cu multa ambitie si putere de munca, am ajuns in prezent la un numar de 5 clinici sub egida Dr. Leahu.”

Ce urmeaza dupa clinica stomatologica din Pitesti?

„Urmeaza ca la inceputul lunii octombrie sa deschidem o noua clinica stomatologica in Timisoara, apoi in noiembrie vom incepe amenajarile pentru o alta clinica in Cluj. Si, bineinteles, nu ne oprim aici. Suntem in cautarea unei locatii potrivite pentru inca o clinica stomatologica de top in Bucuresti. Alte orase pe care le avem in vedere sunt Constanta, Brasov, Targu Mures, Iasi si Bacau.”

Ce putem face ca romanii sa nu mai considere serviciile stomatologice un lux?

„Cred ca totul porneste de la educatie. Iar in acest sens, romanii ar trebui sa porneasca de la ideea ca e mai usor sa previi decat sa tratezi. Astfel, controlul periodic la medicul dentist te poate scapa de numeroase posibile complicatii, a caror rezolvare ulterioara te-ar putea costa poate de pana la 10 ori mai mult decat o consultatie de rutina in orice clinica stomatologica. In ceea ce priveste partea financiara, pacientul trebuie sa stie ca, impreuna cu medicul stomatolog, se pot gasi solutii pentru orice buget. Spre exemplu, daca nu iti permiti un implant dentar, poti apela la o punte dentara si asa mai departe.”

Cum ar arata un program national de preventie in stomatologie?

„Eu cred ca un program national de preventie ar trebui, in primul rand, sa inceapa cu un proiect, sprijinit de Ministerul Educatiei si Ministerul Sanatatii, prin care studentii si rezidentii de la stomatologie sa mearga prin scoli si sa ofere consultatii primare. Nu e nevoie de o clinica stomatologica, e suficienta o clasa in care vii cu trusele de unica folosinta si faci consultatii, apoi faci fise si centralizezi rezultatele din cel putin 10 orase ale tarii, ca sa poti sa intelegi cat de mare este dezastrul in acest domeniu. Inainte de a realiza un program national trebuie sa stim cat de mare este problema!”

Care este cel mai indraznet plan pe care il aveti pentru Clinicile Dr. Leahu?

„Extinderea la nivel european, astfel incat toata lumea sa aiba acces la sanatate dentara la un pret corect – aceasta fiind misiunea clinicilor noastre inca de la inceput.”