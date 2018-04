O bătrână din comuna Vânători-Neamţ a fost găsită, astăzi, 25 aprilie, la ora 13:00, aproape fără suflare, căzută în propria curte. Ambulanţa a fost anunţată de un vecin.

“Trecând prin faţa porţii ei am auzit nişte gemete şi m-am uitat peste gard să văd ce se întâmplă. Am observat bătrâna că era căzută jos, în faţa uşii. Am sunat imediat la Ambulanţă. Bătrâna nu bea şi nu am auzit vreodată că ar fi băut”, a spus vecinul salvator.

La scurt timp a sosit şi Ambulanţa, care a transportat-o la spitalul din Târgu-Neamţ. Echipajul de pe Ambulanţă bănuieşte că bătrâna ar fi suferit un atac cerebral. Femeia are 80 de ani şi locuieşte singură. (C.T. STURZU)