Un bărbat de 63 de ani, din Piatra-Neamț, va sta un an de zile la pușcărie pentru că a înșelat reprezentantul unei biserici din Covasna, cu suma de 500 de lei. În luna martie a acestui an, el i-a promis omului bisericii că-I duce niște materiale de construcții, dar a luat banii și nu și-a onorat primosiunea. A fost reclamat pentru înșelăciune, anchetat, trimis în judecată, iar pe 7 septembrie era deja condamnat.

”Condamnă inculpatul Dulhai Ioan, pentru săvârşirea infracţiunii de înșelăciune, la pedeapsa de 1 an închisoare. În temeiul art. 399 C. pr. pen., menţine starea de arest la domiciliu a inculpatului. În temeiul art. 72 C. pen., deduce din durata pedepsei aplicate inculpatului, durata reţinerii de 24 de ore şi arestului la domiciliu de la data de 11.04.2018 la zi. În temeiul art. 19 cu 397 al. 1 C. pr. pen. şi al art. 1357 C. civ., obligă inculpatul să plătească părții civile Irimia Cristian Vlad, suma de 500 lei despăgubiri civile. În temeiul art. 255 al. 1 C. pr. pen., dispune restituirea către inculpat a obiectelor de vestimentație ridicate de la acesta și aflate la camera de corpuri delicte a IPJ Bacău, conform dovezii seria H nr. 0251108/23.04.2018”, a decis Judecătoria Bacău.

Cum sentința nu a fost atacată, a devenit definitivă prin neapelare. În ziua de 2 octombrie, bărbatul, care locuiește de fapt la Urecheni, a fost ridicat de polițiști și condus la Penitenciarul Bacău. Pe rolul Judecătoriei Bacău, el mai are un dosar, cu primul termen stabilit în luna noiembrie, tot pentru înșelăciune. (C.M.)