Costică Manole, patronul depozitului Maluco Târgu-Neamţ, a declarat că nu are asigurare pentru construcţia care a ars în seara de 8 octombrie: “Aseară eram în pat şi m-a sunat cineva. Nici nu ştiu cine a sunat la 112. Nu am dormit deloc de aseară. Din păcate, nu am asigurare. Vă daţi seama, am 25 de angajaţi cărora trebuie să le plătesc salariile”.

Depozitul de materiale de construcții al firmei Maluco Târgu Neamț a fost cuprins de un incendiu violent în seara de 8 octombrie. Pompierii au plecat la locul intervenției cu 3 autospeciale de la Detașamentul Târgu Neamț și, după ce au văzut că incendiul este generalizat pe întreaga suprafață a depozitului, care are aproximativ 500 de metri pătrați, au mai cerut o mașină în sprijin de la Piatra Neamț. Alte detalii – AICI.

Cauza incendiului este în curs de stabilire. În această dimineaţă, o echipă de experţi de la ISU Neamţ era la faţa locului, iar pe parcursul zilei a ajuns şi un echipaj de poliţie, în frunte cu comisarul Costel Petcu, şeful Formaţiunii de Investigaţii Criminale. Cinci ore au acționat pompierii pentru a localiza, în primă fază, și pentru a lichida, ulterior, incendiul. Ce pagube s-au produs – AICI. (C.T. STURZU)