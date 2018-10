Joi după-amiază, 18 octombrie, pompierii militari au fost anunțați că arde un lan de porumb din satul Davideni, comuna Țibucani.

“La locul indicat de apelant s-a deplasat un echipaj de pompieri militari cu o autocisternă de stins incendii din cadrul Detașamentului de pompieri Târgu Neamţ. Echipajul de pompieri a stins incendiul, în urma căruia au ars aproximativ 30 metri pătraţi coceni de porumb”, a precizat slt. Adrian Rotaru, purtătorul de cuvânt al ISU Neamț.

Pompierii au stabilit că incendiul s-a datorat unui foc de igienizare a miriștei scăpat de sub control.

Un alt incendiu s-a produs aproape de miezul nopții de 18 spre 19 octombrie în satul Țolici din comuna Petricani, unde a luat foc un stog de fân de 4 tone, care a și ars în totalitate. Pompierii au stabilit că incendiul a fost provocat de o țigară aprinsă aruncată neglijent. (C.M.)

**************

ATENȚIE! ATENȚIE! ATENȚIE!

Utilizarea focului deschis pentru igienizarea terenurilor conduce adesea la arderi necontrolate, care produc pagube materiale însemnate sau chiar pierderi de vieți omenești.

Pentru evitarea producerii acestor tipuri de evenimente, ISU Neamț reaminteşte cetăţenilor următoarele măsuri de prevenire:

• Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă;

• Realizarea arderii doar în locuri special amenajate, cu respectarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi;

• Supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului, după terminarea activităţii;

• Utilizarea focului deschis la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie (gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc.), respectiv de 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile (lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc.) este interzisă;

• Asigurarea mijloacelor tehnice pentru stingerea de îndată a focului (rezervor cu apă, găleţi, lopată, sapă, cazma), atunci când acesta scapă de sub control;

• Responsabilizarea adulţilor în ceea ce priveşte jocul copiilor cu focul şi accesul acestora la sursele de foc (chibrituri, brichete, lumânări, lămpi cu gaz etc). (ISU NEAMŢ)