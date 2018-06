Fostul primar al municipiului Piatra Neamț a primit astăzi, 29 iunie, sentința definitivă de la Curtea de Apel Bacău, în dosarul Strong Montaj, în care a fost acuzat de spălare de bani și operațiuni financiare incompatibile cu funcția.

Alături de el, în dosar au fost judecate patru firme, care, toate, au fost achitate de Tribunalul Neamț (detalii aici).

La Curtea de Apel, însă, Gheorghe Ștefan a fost condamnat la 3 ani și 3 luni închisoare cu executare, iar cele patru societăți au fost obligate să plătească diverse amenzi: Best GSG SRL – 30.000 de lei, Giga Star SRL – 30.000 de lei, Sonic Media SRL – 24.000 lei și Euromedia TV 20.000 de lei. De asemenea, li se interzice să participe la proceduri de achiziție publică în următorii doi ani.

MINUTA INSTANȚEI:

«Respinge cererea de sesizare a ICCJ în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile formulată de inculpatul Ștefan Gheorghe. 2. În baza art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a C. pr. pen. admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă ICCJ, Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău și inculpatul Ștefan Gheorghe și în consecință:

Desființează în parte sentința penală nr. 23/2017 a Tribunalului Neamț și în rejudecare:

3. Condamnă pe inculpatul Ștefan Gheorghe după cum urmează: a. la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. și ped. de art. 12 alin. 1 teza I din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 19 din Legea nr. 682/2002; b. la pedeapsa de 1 an și 2 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. și ped. de art. 13 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 19 din Legea nr. 682/2002; c. la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor prev. și ped. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 (republicată) cu aplicarea art. 5 C. pen. În baza art. 34 alin. 1 lit. b C. pen. (anterior) rap. la art. 33 lit. a C. pen (anterior) cu aplicarea art. 5 C. pen.

Contopește pedepsele aplicate inculpatului Ștefan Gheorghe (pct. 2 lit. a,b,c) în cea mai grea dintre ele 3 ani închisoare pe care o sporește la 3 ani și 3 luni închisoare. Pedeapsa principală de executat pentru inculpatul Ștefan Gheorghe 3 ani și 3 luni închisoare. Interzice exercițiul drepturilor inculpatului Ștefan Gheorghe prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II C. pen. (anterior) în condițiile art. 71 C. pen. (anterior) cu aplicarea art. 5 C. pen. Înlătură dispozițiile privind contopirea pedepselor, deducerea măsurilor preventive și a perioadei executate, precum și cele privind anularea mandatului de executare emis în baza sentinței penale nr. 258/2016 a ICCJ – definitivă la 03.10.2016 – referitoare la inculpatul Ștefan Gheorghe.

4. Condamnă pe S.C. Best GSG SRL – Piatra Neamț la pedeapsa de 200 zile-amendă – suma corespunzătoare unei zile-amendă 150 lei – în cuantum de 30.000 lei pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la spălarea banilor prev. și ped. de art. 48 C. pen. art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 (republicată) cu aplicarea art. 5 C. pen. În baza art. 29 alin. 3 din Legea nr. 656/2002 (republicată) cu aplicarea art. 5 C. pen. aplică inculpatei SC BEST GSG SRL – Piatra Neamț pedeapsa complementară interzicerea de a participa la procedurile de achiziție publică prev. de art. 143 C. pen. pe durata a 2 ani.

5. Condamnă pe S.C. Giga Star SRL – Piatra Neamț la pedeapsa de 200 zile-amendă – suma corespunzătoare unei zile-amendă 150 lei – în cuantum de 30.000 lei pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la spălarea banilor prev. și ped. de art. 48 C. pen. art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 (republicată) cu aplicarea art. 5 C. pen. În baza art. 29 alin. 3 din Legea nr. 656/2002 (republicată) cu aplicarea art. 5 C. pen. aplică inculpatei S.C. Giga Star SRL – Piatra Neamț pedeapsa complementară interzicerea de a participa la procedurile de achiziție publică prev. de art. 143 C. pen. pe durata a 2 ani.

6. Condamnă pe S.C. Sonic Media SRL – Piatra Neamț la pedeapsa de 200 zile-amendă – suma corespunzătoare unei zile-amendă 120 lei – în cuantum de 24.000 lei pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la spălarea banilor prev. și ped. de art. 48 C. pen. art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 (republicată) cu aplicarea art. 5 C. pen. În baza art. 29 alin. 3 din Legea nr. 656/2002 (republicată) cu aplicarea art. 5 C. pen. aplică inculpatei S.C. Sonic Media SRL-Piatra Neamț pedeapsa complementară interzicerea de a participa la procedurile de achiziție publică prev. de art. 143 C. pen. pe durata a 2 ani.

7. Condamnă pe S.C. Euromedia SRL – Piatra Neamț la pedeapsa de 200 zile-amendă – suma corespunzătoare unei zile-amendă 100 lei – în cuantum de 20.000 lei pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la spălarea banilor prev. și ped. de art. 48 C. pen. art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 (republicată) cu aplicarea art. 5 C. pen. În baza art. 29 alin. 3 din Legea nr. 656/2002 (republicată) cu aplicarea art. 5 C. pen. aplică inculpatei S.C. Euromedia SRL – Piatra Neamț pedeapsa complementară interzicerea de a participa la procedurile de achiziție publică prev. de art. 143 C. pen. pe durata a 2 ani.

8. Menține măsurile asigurătorii asupra bunurilor imobile ale SC GIGA STAR SRL- Piatra Neamț şi SC BEST GSG SRL- Piatra Neamț, măsuri dispuse prin ordonanța nr. 347/P/2013 din 17.12.2014 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie până la concurența sumei de 3.031.365 lei.

9. Obligă inculpatele S.C. Best GSG – Piatra Neamț, S.C. Giga Star SRL- Piatra Neamț, S.C. Sonic Media SRL – Piatra Neamț, S.C. Euromedia SRL – Piatra Neamț la plata sumei de 2000 lei, fiecare, către stat cu titlu de cheltuieli judiciare – urm. penală și primă instanță.

10. Menține celelalte dispoziții ale sentinței penale apelată în măsura în care nu sunt contrare prezentei. În baza art. 37 din Legea nr. 656/2002 (republicată) hotărârea judecătorească se va comunica Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.

11. Cheltuielile judiciare din apel rămân în sarcina statului. Dispune avansarea din fondurile MJ a sumei de 260 lei, onorariu pentru avocatul desemnat din oficiu.

12. Definitivă.

13. Pronunțată în ședință publică astăzi, 29.06.2018.»

Tribunalul Neamț a emis mandatul de executare a pedepsei pe numele lui Gheorghe Ștefan. (C.M.)