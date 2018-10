CSM Ceahlăul Piatra Neamţ a pierdut sâmbătă, 13 octombrie, partida de pe teren propriu cu Gloria Buzău, cu scorul de 0-1 (0-1). În meciul, care a contat pentru etapa a opta a Ligii a III-a, Seria I, a marcat Dragoş Ceauşel (21), după un corner executat impecabil de Ciprian Petre. În repriza secundă, pietrenii au avut o ocazie importantă de a egala. Fotografii:

“A fost un meci aşa cum ne aşteptam, cu o echipă foarte bună, care îşi doreşte promovarea. Gloria Buzău este o formaţie cu foarte multă experienţă, având mulţi jucători cu vârste apropiate de 30 de ani. O echipă care ştie jocul. Din păcate am luat din nou gol, ca la Miroslava, din fază fixă. Ştiam că bat acolo pe colţul scurt şi nu ne-am organizat cum trebuie. Am avut cea mai mare ocazie a meciului, din păcate am ratat-o. Eu sunt totuşi mulţumit de respectiva fază, să faci 3-4 un-doi-uri, ne referim la doi copii de 18 ani, e o realizare. Poate meritam egalul, e al patrulea joc pierdut cu 0-1 şi, în toate meciurile, spun eu, meritam mai mult”, a declarat Gabriel Rădulescu, antrenorul principal al CSM Ceahlăul Piatra Neamţ.

“Ţin să felicit o echipă tânără, nişte băieţi deosebiţi, care cred că vor avea un cuvânt greu de spus în viitor. Mie mi-au plăcut şi se vede că s-a lucrat aici cu folos. Noi suntem mulţumiţi de cele trei puncte. Am văzut şi meciul celor de la Oţelul, cam la fel s-au chinuit şi ei. În prima repriză, am simţit că am avut jocul în mână, puteam să ne desprindem, dar ratările şi-au spus cuvântul. Am vrut să jucăm la fel şi în partea a doua, dar au pornit şi ei cu un alt avânt. E tinereţea care te împinge! Pe final am conservat rezultatul, pentru că altă soluţie nu aveam. Se câştigă şi aşa trei puncte. Nu-ţi convine ţie ca antrenor, dar nu e posibil tot timpul să joci spectaculos”, a precizat George Timiş, managerul formaţiei Gloria Buzău.

Etapa a debutat vineri, 12 octombrie, cu meciurile CSM Râmnicu Sărat-KSE Târgu Secuiesc 2-0 (1-0) – Bogdan Bălan (33), Iulian Burghelea (89) şi CSM Paşcani-AFC Botoşani II 0-3 (1-0) – Eduard Florescu (11, 65) şi Albert Vlădescu (80). Sâmbătă, 13 octombrie, s-au disputat partidele Metalul Buzău-CSM Roman 1-0 (1-0) – Alin Iacob (27), Sporting Lieşti-Foresta Suceava 0-0, Suporter Club Oţelul Galaţi-CSM Focşani 2-1 (1-1) – Ionuţ Puţanu (12), George Cârjan (85)/Remus Popa (19), Ştiinţa Miroslava-Şomuz Fălticeni 2-1 (0-1) – Sandu Iovu (48), Alexandru Marin (51)/Robert Baltariu (18) şi Sănătatea Darabani-Bucovina Rădăuţi 0-1 (0-1) – Andrei Cerlincă (46).

CLASAMENT

1. SUPORTER CLUB OŢELUL GALAŢI 22 2. Gloria Buzău 20 3. Bucovina Rădăuţi 18 4. Ştiinţa Miroslava 16 5. KSE Târgu Secuiesc 15 6. CSM Focşani 15 7. Foresta Suceava 14 8. CSM Ceahlăul Piatra Neamţ 12 9. Sporting Lieşti 11 10. Metalul Buzău 11 11. CSM Râmnicu Sărat 9 12. Sănătatea Darabani 6 13. Şomuz Fălticeni 4 14. CSM Paşcani 4 15. FC Botoşani II 3 16. CSM Roman 3

