CSM Ceahlăul Piatra Neamţ a obţinut astăzi, 6 octombrie, a treia victorie consecutivă în actuala ediţie a Ligii a III-a, Seria I: 3-1 (0-0), pe teren propriu, cu CSM Râmnicu Sărat. Fotografii:

Au marcat: Pîntea (48), Copoţ-Barb (54 – penalty), Antim (80)/Mihalache (51). Golul din penalty marcat de Copoţ-Barb:

“Răsuflăm uşuraţi la sfârşitul meciului. Pot să spun că am învins, dar nu am convins în prima repriză. CSM Râmnicu Sărat a făcut o partidă foarte bună în prima repriză, am fost dominaţi clar, din toate punctele de vedere. Nu am stat aşa de bine în teren defensiv, iar ofensiv tot timpul jocul se rupea. În a doua, cu schimbarea pe care am făcut-o, ne-am aşezat un pic diferit, am crescut mult în joc, a fost repriza noastră din toate punctele de vedere. Ne bucurăm foarte mult. Am legat a treia victorie, suntem o echipă nou-promovată, cu mulţi tineri, fără experienţă, creştem în joc de la meci la meci şi sunt importante şi victoriile. Pentru mine personal e foarte important şi cum jucăm, pentru că avem foarte mulţi jucători tineri şi trebuie să îi creştem într-un mod sănătos, fără a face antijoc. Răzvan Pîntea a făcut un nou meci foarte bun, este al nu ştiu câtelea meci în care trage echipa după el. Este şi golgeterul echipei , cu 4 goluri. Are calitate extraordinară şi sperăm că va creşte şi mai mult din punct de vedere fizic. Eu cred că va fi un jucător important”, a declarat Gabriel Rădulescu, antrenorul principal al CSM Ceahlăul Piatra Neamţ. Bucuria jucătorilor la finalul meciului:

“Din păcate, ne-am cam obişnuit cu înfrângerile. Ne-am tot obişnuit să jucăm bine, să dominăm adversarul, să avem ocazii foarte multe şi, din păcate, atacanţii noştri ne sunt datori vânduţi. Câteodată am impresia că îşi bat joc intenţionat de ocaziile pe care le au. Vor fi cu siguranţă penalizaţi financiar. A fost un joc spectaculos, mă aşteptam să iasă multe goluri, chiar mai multe. Ştiam de Ceahlăul că sunt o echipă preocupată să joace un fotbal frumos, ofensiv, la fel ca şi noi. Din păcate, în prima repriză am avut, nu exagerez, cinci ocazii singur cu portarul şi nu am reuşit să dăm gol. Ei ne-au prins la prima fază, la primul şut pe poartă. Am ieşit la joc, am egalat. Au marcat al doilea gol, dintr-un penalty oferit de noi, 2-1, şi de aici, ne-au prins pe contra-atac, 3-1, şi acesta a fost jocul. O echipă foarte frumoasă aici la Piatra Neamţ şi am remarcat şi un jucător, Pîntea mi se pare, numărul 10, un jucător care fie nu este văzut de cineva să fie luat la lotul naţional, fie sunt alte interese. E un jucător excepţional. Nu am văzut în câţi ani de fotbal am un copil aşa de talentat la vârsta aceasta”, a precizat Marius Tîrîlă, antrenorul principal al formaţiei CSM Râmnicu Sărat.

Vineri, 5 octombrie, s-au înregistrat rezultatele: AFC Botoşani II-Ştiinţa Miroslava 0-1 (0-0) – Iovu (71) şi CSM Roman-KSE Târgu Secuiesc 0-1 (0-1) – Ştefănescu (35).

Tot astăzi, s-au jucat şi partidele: Gloria Buzău-Sănătatea Darabani 2-0 (1-0) – Truţă (25), Tănase (74); Bucovina Rădăuţi-CSM Paşcani 2-0 (1-0) – Ungureanu (45), Coroamă (82); Şomuz Fălticeni-Suporter Club Oţelul Galaţi 1-5 (1-0) – Ungureanu (18)/Antohi (54), Codreanu (60), Stoian (69, 86), Cârjan (78); CSM Focşani-Sporting Lieşti 1-1 (1-1) – Predoiu (1)/Ţicămucă (43) şi Foresta Suceava-Metalul Buzău 4-0 (2-0) – Mateiciuc (16), Grumezescu (46, 83), Păun (62 – autogol).

CLASAMENT

1. SUPORTER CLUB OŢELUL GALAŢI 19 2. Gloria Buzău 17 3. KSE Târgu Secuiesc 15 4. CSM Focşani 15 5. Bucovina Rădăuţi 15 6. Foresta Suceava 13 7. Ştiinţa Miroslava 13 8. CSM Ceahlăul Piatra Neamţ 12 9. Sporting Lieşti 10 10. Metalul Buzău 8 11. CSM Râmnicu Sărat 6 12. Sănătatea Darabani 6 13. CSM Paşcani 4 14. Şomuz Fălticeni 4 15. CSM Roman 3 16. AFC Botoşani II 0

(M. CONSTANTINESCU)