Lidera la zi a Ligii a IV-a, CSM Ceahlăul Piatra Neamţ, a învins duminică, 1 aprilie, pe Steel Man Târgu Neamţ, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (1-0). Au marcat: Apostol, Popa şi Mateiciuc. “Un joc în general bun al echipei noastre, cu o posesie îngreunată de terenul moale. Am avut câteva ocazii clare de gol”, a precizat Gabriel Rădulescu, tehnicianul echipei din Piatra Neamţ.

1 din 26

Aşa cum prevăzusem încă de ieri, Cimentul Bicaz a avut meci greu cu Voinţa Ion Creangă, dar s-a impus cu 2-1 (0-0). Au marcat: Harbuzaru, Apreutesei/Tofan (penalty). “A fost un meci dificil pentru noi, în care nu am reuşit o prestaţie prea bună. Deşi am dominat partida în ceea ce priveşte posesia, ocaziile mai mari au aparţinut oaspeţilor, noi fiind prea nerăbdători şi neinspiraţi la finalizare. Mă bucur că am luat toate cele 3 puncte împotriva unei echipe bune, care, părerea mea, mai are multe de spus în acest campionat. Felicit jucătorii pentru rezultat şi mulţumesc tuturor celorlalţi participanţi la joc”, a declarat Cristian Luca, antrenorul formaţiei Cimentul Bicaz.

Victoria Horia nu a reuşit să îşi repare moralul cu Moldova Cordun, încheind la egalitate meciul disputat acasă, scor: 1-1 (0-1). “A fost greu tare de tot. Făceam chirpici pe teren. Dar nici noi nu am avut evoluţia cea mai bună. Am încasat gol chiar din primul minut, am avut nenumărate ocazii, 3-4 bare. Am egalat norocos, zic eu, în minutul 90+2”, a declarat Bogdan Găucan, antrenor-jucător la Victoria Horia.

Meciul vedetă al rundei, Bradu Borca-Speranţa Răuceşti, scor 2-1 (1-1), va fi tratat într-o ştire separată.

CLASAMENT

1 CSM Ceahlăul Piatra Neamţ 11 11 0 0 52-7 33 +15 2 Bradu Borca 11 9 0 2 33-15 27 +9 3 Cimentul Bicaz 11 8 0 3 34-17 24 +6 4 Victoria Horia 11 7 1 3 19-14 22 +7 5 Speranţa Răuceşti 11 6 0 5 21-19 18 +3 6 Voinţa Ion Creangă 11 5 0 6 27-20 15 0 7 Moldova Cordun 11 2 2 7 20-49 8 -10 8 Steel Man Târgu Neamţ 11 2 1 8 11-33 7 -8

(M. CONSTANTINESCU)