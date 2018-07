Pe 26 iunie, doamna Mihaela Marian, fosta şefă a organizaţiei de femei PSD Târgu-Neamţ şi cândva un prosper om de afaceri, a rămas fără permis auto, după ce a trecut pe culoarea roşie a semaforului.

Incidentul a avut loc în plină zi, chiar la semaforul din faţa Pieţei. Poliţiştii i-au reţinut permisul pentru o lună de zile şi i-au aplicat şi o amendă de 850 de lei.

Contactată telefonic, Mihaela Marian a ripostat: „Nu am trecut pe roşu. A fost o bătaie de joc. Veneam de la Mânăstirea Neamţ şi mă îndreptam spre casă. Echipajul de poliţie era în spatele meu. Eu stăteam la semafor şi în momentul în care semaforul a indicat că omuleţul s-a oprit din mers, adică era interzis pentru pietoni să traverseze trecerea de pietoni, am plecat de pe loc. E adevărat, mai repede. Dar am plecat repede de pe loc şi în ideea că poate poliţiştii se grăbesc şi voiam să le fac loc să mă depăşească. Dar au dat drumul la girofar şi m-au oprit. Unul dintre poliţişti îl strigă pe un cetățean care venea pe bicicletă pe trotuar, de la mare distanţă, şi-i propune să se pună martor. Le-am spus poliţiştilor să fie demni şi să ia în considerare că am o vârstă. Normal era să fi luat un martor de la semafor, nu pe unul care venea pe bicicletă de la mare distanţă. Nu eram nebună să trec pe roşu, cu poliţia în spatele meu. Am semnat procesul verbal dar am făcut nişte obiecţiuni în procesul verbal, că nu am trecut pe roşu, iar martorul venea din sens opus de la o distanţă de 80 de metri. Nu voi contesta în instanţă procesul verbal”.

C.T. STURZU