Indiferent ca este vorba despre locuinte private, zone industriale sau ferme agricole, sistemele de garduri electrice isi gasesc utilitatea in fiecare situatie. Cele utilizate in cadrul fermelor devin tot mai apreciate de gospodarii care sunt mereu in cautarea unor solutii eficiente si responsabile. Utilitatea unui gard electric este de necontestat atunci cand se doreste tinerea la distanta a posibililor pradatori care cauzeaza mereu probleme fermierilor. Chiar daca ferma este o afacere de familie, deci ceva de dimensiuni reduse sau una de proportii mai mari ce se doreste a fi un business, gardul electric isi dovedeste serviciul in orice imprejurare.

Pentru a intelege pe deplin utilitatea gardului electric in cadrul unei firme, expertii Superfarmland te vor lamuri in privinta acestora.

Care sunt functiile gardului electric?

Fie ca le denumim functii sau avantaje, ne raportam la acelasi lucru. Astfel, rolul principal al unui gard electric animale este acela de a tine vietuitoarele in perimetrul dorit, eliminand totodata orice risc de evadare sau de pericol. In acelasi timp, animalele salbatice sau alti potentiali daunatori vor fi tinuti la distanta si nu vor putea ataca animalele din perimetrul stabilit.

Este necesar de mentionat ca gardul electric nu ascunde niciun risc ce ar putea pune in pericol viata necuvantatoarelor din perimetru. Prin instalarea acestuia, animalele vor simti un impuls timp de cateva secunde care le va descuraja orice incercare de a depasi limita impusa de proprietar. Cu alte cuvinte, reprezinta o solutie rapida de educare, in sensul ca acestea vor renunta in numai cateva zile sa incerce sa paraseasca aria imprejmuita, obisnuindu-se cu sistemul.

Acelasi principiu de functionare se aplica si in cazul potentialilor pradatori, fie ca vorbim despre ursi, lupi, vulpi, porci mistreti, etc. Impulsul resimtit pret de cateva milisecunde le va da timp sa paraseasca perimetrul, iar in cazul in care insista sa ramana – vor fi din nou curentati.

Reprezinta gardurile electrice o solutie pentru propietarii fermelor de mici dimeniuni?

Avand in vedere ca sunt extrem de avantajoase din punct de vedere economic, gardurile electrice sunt solutii rentabile pentru orice tip de ferma. Asta pentru ca sunt ceva mai ieftine decat cele traditionale datorita faptului ca se face economie de material, iar stalpii sunt mai rari si mai subtiri.

Se monteaza si se demonteaza simplu si rapid, spre deosebire de gardurile conventionale. Depozitarea si transportarea fara efort a gardurilor electrice se datoreaza componentelor de mici dimeniuni. Achizitionarea si instalarea unuia se justifica pe deplin mai ales pentru faptul ca nu necesita paza, ceea ce scuteste fermierii de o cheltuiala in plus.

Ce criterii trebuie luate in considerare la construirea gardului electric?

In afara de calitatea si rezistenta componentelor, exista si alte criterii de avut in vedere la construirea unui gard electric croit pe nevoile fermei. Tot specialistii Superfarmland sunt cei care te informeaza cu privire la alcatuirea unui gard electric, precum si caracteristicile fiecarei componente in parte.

Firul pentru gard electric este practic componenta care da sens notiunii de „gard electric”. Este eficient unul cu conductibilitate si rezistenta sporita, intrucat firele foarte subtiri permit electricitatii sa treaca mai greu. De dorit este sa se tina cont de aceste aspecte, intrucat misiunea de a construi un gard electric trebuie tratata cu seriozitate, fiind in fond o investitie.

Nu pot lipsi materialele izolatoare, absenta acestora putand cauza pierderi importante de energie. De asemenea, lipsa izolatorilor reduce din eficienta sistemului, intrucat animalul care va intra in contact cu firul nu va simti nimic. Se recomanda accesorizarea corespunzatoarea a gardului electric in vederea inlaturarii eventualelor evenimente neplacute.

Bateria pentru gard electric este responsabila cu mentinerea unei tensiuni constante la nivelul gardului electric, ceea ce inseamna functionarea sa optima in permanenta.

Nu poate lipsi generatorul de impulsuri cu ajutorul caruia se genereaza impulsurile si se tine sub control tensiunea si energia creata de impuls. Alegerea acestuia este dictata de mai multe criterii printre care marimea animalelor de protejat, lungimea gardului si tipul de vegetatie.

Sustinerea este asigurata de stalpii care de asemenea nu pot lipsi din sistemul performant de gard electric. Acesta mai include si o poarta (cel putin), sisteme de inchidere corespunzatoare si, in unele cazuri, panouri.

Tinand seama de informatiile prezentate, construirea gardului electric potrivit nu mai este o sarcina ce pare a fi dificil de realizat. In cazul in care exista inca anumite neintelegeri, specialistii in domeniu vor veni cu sfaturi avizate, oferind consultanta celor interesati. Super Farm Land este un nume sonor la capitolul articole destinate fermelor, motiv pentru care ofera o gama vasta de solutii pentru dotarea moderna a fermelor care se respecta.