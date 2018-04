Se apropie vacanta de 1 mai si, cel mai probabil, iti doresti sa pleci din oras, la munte sau la mare. Daca, totusi, nu vei pleca in vacanta, cu siguranta nu vei sta in casa! O iesire cu prietenii la iarba verde sau la un suc te va ajuta sa iti reincarci bateriile!

Ca sa te simti bine, confortabil, pentru ca este o ocazie de a te relaxa, pe langa haine pe care le vei purta, adecvate temperaturii si starii tale de spirit, va trebui sa iti accesorizezi tinuta cu o geanta usoara, care sa se potriveasca cu nevoile tale!

Afla ce tipuri de genti poti alege pentru o vacanta de neuitat!

Rucsac

Daca iti vei petrece ziua plimbandu-te sau petrecand afara mai mult de cateva ore, un rucsac micut este cel mai potrivit accesoriu! Ai de ales dintre ghiozdanele din piele, negre sau colorate, cu motive florale sau imprimeuri deosebite, in functie de gusturile tale si de outfit-urile pe care le poti compune. Trebuie sa stii ca, in trend sunt rucsacurile de la Melimelo, de diverse dimensiuni si cu modele inedite, la preturi accesibile! Acestea sunt perfecte pentru a depozita aparatul foto, portofelul, ochelarii de soare, o sticla cu apa sau, la nevoie, chiar si o jacheta. Astfel, vei avea la indemana tot ce iti doresti, fara sa pierzi din comoditate!

Borseta

Borsetele au revenit in forta in moda urbana. Avantajul acestora il reprezinta usurinta cu care pot fi purtate in jurul taliei, iar acest lucru iti garanteaza siguranta obiectelor personale. In plus, nu exista riscul de a fi uitate pe nicaieri, pentru ca sunt tot timpul asupra ta. Daca nu ai un astfel de accesoriu, dar ti se pare perfect pentru nevoile tale, pe aceasta pagina vei gasi ceea ce cauti! De asemenea, nici portofelele nu sunt de uitat, pentru ca vei avea nevoie de unul indeajuns de spatios pentru a-ti tine cele mai importante acte, dar indeajuns de mic incat sa nu te incomodeze, mai ales in vacante.

Geanta de umar de dimensiuni mici

Pentru petrecerile la care vei lua parte de Ziua Muncii, acest tip de geanta este cel mai potrivit. Usoara, comoda, dar in acelasi timp, indeajuns de incapatoare pentru telefon, bani si alte lucruri utile, poate fi purtata tot timpul asupra ta, fara sa te incurce in momentul distractiei! Si aceasta iti garanteaza siguranta obiectelor personale, si poate fi, de asemenea, gasita in diverse culori si modele, indiferent de stilul tau vestimentar!

Alege unul dintre aceste modele pentru mini-vacanta de 1 mai, fie ca o petreci la mare, la munte sau vizitand un oras nou! Tine cont de nevoile tale si achizitioneaza-ti accesoriul preferat!