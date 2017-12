Micii fotbalişti (născuţi în perioada 2007-2008) ai Clubului Sportiv Şcolar (CSS) Târgu-Neamţ, pregătiţi de prof. Radu Miron, au obţinut rezultate excepţionale în 2017.



“În perioada 29 octombrie – 1 noiembrie am participat la turneul național de la București – CUPA STELELE VIITORULUI. A fost cel mai puternic turneu la care am participat de când am început cu micii fotbaliști. Am reușit să ajungem până în sferturile de finală ale competiției, acolo unde o greșeală mare de arbitraj a făcut ca noi să nu ajungem mai departe. În perioada 9-10 decembrie am participat la categoria 2007 la CUPA VIVA ACTIV, în localitatea Buhuși, unde am obţinut medalii de bronz. După toate eforturile, sacrificiile şi emoțiile din acest an 2017 mă declar mândru de copiii pe care îi antrenez și le doresc atât lor, cât și părinților, care au fost alături de noi necondiționat în tot acest timp, sănătate și numai bucurii în noul an! Promitem că vom fi din ce în ce mai buni! A venit și Moş Crăciun la noi acum la sfârșit de an, un moş foarte darnic. Am luat legătura şi cu domnul primar vis-a-vis de activitatea noastră, dumnealui fiind un împătimit al fotbalului, dar și al sportului în general şi am primit promisiuni că ne va sprijini financiar pentru ca acești mici fotbaliști să ajungă la cele mai puternice din țară, iar obiectivul meu personal cu copilașii mei pentru noul an este să putem ajunge la un turneu în afara granițelor țării. Avem asigurat și sprijinul domnului consilier local Ciprian Bistricianu, cel care a vorbit mereu despre activitatea noastră și eforturile noastre în fața domnului primar. Cred cu tărie că acești copilași sunt și vor fi viitorul sportului de performanță în orașul Târgu Neamț. Domnul director Pavel Laurențiu (omul căruia îi voi fi toată viața mea recunoscător pentru toate sacrificiile care la face pentru noi), toţi părinții (cei mai mari suporteri ai noștri), cât și subsemnatul dorim la toată lumea Sărbători Fericite alături de cei dragi, sănătate, bucurii, iar Nașterea Mântuitorului să le lumineze viața”, ne-a declarat prof. Radu Miron.

Lotul de jucători prezent la toate cele 3 turnee: BISTRICIANU VICTOR, STACI EDUARD, PAVEL MIHNEA, ARMANU SABIN, OLARIU CODRIN, SAVA ALBERT, BORDEA MARIO, PARASCHIV ANDREI, URSACHE MATEI, FOCȘA EDUARD, VASILIU ALEXANDRU, MUNTEANU MARIO, FRĂSINEL NICOLAE, OLARIU ROBERT, ISTRATE ALIN, CURTEANU DANIEL, NICULESCU AUGUSTIN, HANTĂR DRAGOȘ, APOSTOL EDUARD, TIMOFTE MATEI, AMARIȚEI DRAGOȘ, FLOREA IUSTIN. (ZCH NEWS)