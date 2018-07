Vineri, 6 iulie, a avut loc o conferinţă de presă pe marginea ultimelor incidente petrecute în seara zilei de joi, când zeci de romi s-au luat la bătaie în centrul orașului. Conferinţa a fost organizată de primarul Daniel Harpa, cu scopul de a informa opinia publică despre ultimele decizii ale autorităţilor şi intenţiile acestora, ca pe viitor să nu se mai producă astfel de incidente nefericite, care au oripilat opinia publică din întreaga țară.

“Este regretabil ce s-a întâmplat. Chiar dacă suntem criticaţi pe reţelele de socializare că primarul şi consilierii locali sunt de vină, noi avem competenţe limitate şi trebuie să respectăm legea. Incidentul a fost exagerat de către unii, iar lucrurile nu au stat chiar aşa cum au fost prezentate de către unii. Nu este vorba de clanuri ale etniei rome, ci a fost vorba de un conflict între două familii. La momentul de faţă avem 10 persoane reţinute, iar cercetările continua. În următoarele zile vor fi şi alte persoane cercetate şi date pe mâna justiţiei. Actuala legislaţie este destul de îngăduitoare pentru asemenea persoane care săvârşesc astfel de fapte, pe lângă cerşetorie. Ne-am adunat aici ca să găsim soluţii de prevenire a acestor incidente pe legislaţia actuală. Să găsim soluţii pentru a tripla patrulele prin zonele conflictuale. Asta nu înseamnă că zona Târgu-Neamţ este o zonă cu problemă şi că trebuie să ne fie frică să ieşim din casă, aşa cum zic unii. Poliţia Naţională şi Poliţia Locală este la datorie. Vom face un plan de acţiune pe termen scurt. Vrem să sensibilizăm parlamentarii să schimbe legislaţia. Poate vom merge cu liderii lor din judeţ chiar la ei în zonă la Vânători şi Tăbăcari pentru a reuşi să-şi aleagă un bulibaşă. Nu putem accepta astfel de fapte pe raza oraşului nostru. Am vorbit deja cu juriştii din primărie să vedem ce cale juridică este ca să eliminăm aceste ajutoare sociale. A doua măsură este să suplimentăm numărul de posturi la Poliţia Locală. A fost un conflict spontan şi indiferent de culoarea politică, trebuie să spunem că atât oraşul nostru, cât şi comuna Vânători sunt localităţi liniştite şi sigure. Nu putem spune că cetăţeanul nu este păzit. Am peste 25 de ani de când stau în Târgu-Neamţ şi am lucrat şi în poliţie şi în administraţie. Nu am văzut niciodată în oraş să aibă loc infracţiuni grave. Există două-trei grupuri care se luptă pentru putere şi se mai ceartă de la femei. A fost un conflict izolat şi va rămâne izolat. Nu trebuie să dramatizăm şi să exagerăm. Nu există clanuri de ţigani, ci grupuri. Zona noastră este sigură şi oferă protecţie cetăţenilor. Îl vom chema pe liderul romilor de la judeţ şi vom merge cu el în cartierele de romi să îşi găsească un lider cu care să putem colabora pe viitor. Lumea trebuie să înţeleagă, că nici primarul, nici poliţia şi nici consilierii locali nu putem face nimic de unii singuri. Dacă nu vom avea simţ civic şi nu vom fi uniţi vom ajunge să fim conduşi de cetăţeni din alte ţări, inclusiv de cetăţeni de etnie rromă. Nu este o situaţie aşa gravă cum se spune pe la unele televiziuni că Târgu-Neamţ este ţinta ţiganilor. Este un oraş încă liniştit comparativ cu alte oraşe de aceeaşi mărime. În oraşul Ţăndărei au loc frecvent astfel de conflicte, dar cetăţenii de acolo nu distribuie pe facebook şi nu acuză că de vină e primarul. Putea să fie primar şi Arnold, că tot erai obligat să respecţi legea”.

C.T. STURZU