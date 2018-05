Cupa României Timişoreana (faza judeţeană) programează miercuri, 2 mai, ora 18:00, faza optimilor de finală. Cel puţin trei partide atrag atenţia, cele în care fruntaşe ale Ligii a V-a au “căzut” la tragerea la sorţi cu primele clasate din Liga a IV-a. Unul dintre aceste meciuri este Arsenal Văleni-CSM Ceahlăul, care se va juca la Piatra Neamţ, formaţia din Văleni propunându-şi realizarea unui adevărat spectacol.

“Am convenit de comun acord cu oficialii echipei pietrene, ca acest meci să se desfăşoare pe stadionul Municipal din Piatra Neamţ, întrucât Arsenal Arena din Văleni suferă, în acest moment, nişte modernizări. Mulţumim sponsorului nostru, firma SC Pristyl SRL Roman, care, cu această ocazie, ne va pune la dispoziţie două autocare, unul pentru jucătorii şi oficialii noştri, iar unul pentru suporteri. Tot sponsorul nostru a facilitat transmiterea live a partidei, pe Roman 24 Online, pentru ca suporterii noştri, acum plecaţi prin ţară sau în străinătate, să poată urmări partida în timp real şi să audă comentariul live. Îi cunosc foarte bine pe antrenorii echipei adverse, Gabi Rădulescu şi Vali Avădanei, întrucât toţi trei am făcut primii paşi în fotbal şi am împărţit acelaşi vestiar la Olimpia Piatra Neamţ. Vom deplasa cel mai bun lot, cu cei mai buni jucători ai noştri şi sper ca spectatorii să aibă parte de un meci plăcut, cu multe goluri (dar nu numai în poarta noastră!), fără incidente, cartonaşe sau accidentări. Echipa noastră va fi dirijată de pe margine de instructorul sportiv Damian Hodorogea, iar din teren de subsemnatul (posedă licenţă C UEFA de antrenori – n.r.). Echipa gazdă are jucători foarte buni, tehnici şi rapizi, care ne vor pune mari probleme. Noi vom miza pe experienţa jucătorilor noştri, mulţi trecuţi de vârsta de 35 ani, care au jucat pe la multe echipe de valoare şi pe sprijinul suporterilor noştri. Miercuri vom evolua sub semnul fair-play-ului şi fie ca cea mai bună echipă să câştige!”, a precizat Cristian Cocea, antrenor-jucător la Arsenal Văleni.

“Meciul de Cupă va fi interesant, vrem să ne calificăm mai departe! Vor fi utilizaţi mai mulți jucători tineri și cei care au evoluat mai puțin în ultimul timp”, a declarat Gabriel Rădulescu, antrenorul principal al CSM Ceahlăul Piatra Neamţ.

O a doua partidă interesantă este cea în care Energia Pângăraţi va întâlni, pe teren propriu, Bradu Borca, formaţie clasată pe locul al doilea în Liga a IV-a.

“Meciul de cupă de miercuri se anunţă a fi unul foarte dificil, întâlnind a doua echipa ca valoare din judeţ, cel putin după clasamentul Ligii a IV-a. Cupa este o competiţie ignorată de multe ori de unele echipe, având ca prioritate doar campionatul. Rămâne de văzut dacă cei de la Borca vor veni cu prima echipa, cu rezervele sau dacă vor veni defel. Oricum ar fi, noi îi aşteptăm pentru un meci de calitate şi vom încerca să jucăm cât mai ofensiv posibil, ca şi până acum”, a menţionat Bogdan Radu, antrenor-jucător la Energia Pângăraţi.

“Miercuri vom încerca să adunam 5-6 jucători de la prima echipă, pe lângă care să dăm șansa unor juniori localnici să evolueze. Nu desconsiderăm în nici un caz această competiție, însă este imposibil să ne prezentam altfel!”, a precizat Florin Pintilii, antrenorul formaţiei Bradu Borca.

De asemenea, Vulturul Costişa va juca cu Cimentul Bicaz, nu doar formaţia clasată pe locul 3 în Liga a IV-a, ci şi deţinătoarea Cupei României la nivel judeţean.

“Ar fi frumos să facem o surpriză, dar va fi destul de greu. Meciul este în cursul săptămânii, când echipa este mai greu de adunat. Ne vor lipsi un fundaş şi un mijlocaş. Sperăm să fie vremea bună, să facem un spectacol fotbalistic de calitate. Ei sunt favoriţi, dar şi noi ne vom juca şansa noastră”, a declarat Dorel Berbecariu, reprezentantul formaţiei Vulturul Costişa.

“La Costişa mergem cu puţini jucători pentru că avem câteva absenţe. Vom încerca să ne facem jocul chiar şi în aceste condiţii şi să mergem mai departe. Nu va fi uşor. Costişa este încă o echipă bună, chiar dacă nu mai sunt cei de anul trecut“, a precizat Cristian Luca, antrenorul Cimentului Bicaz.

Alte partide: Voinţa Valea Ursului-Voinţa Ion Creangă, Stejarul Stăniţa-Victoria Horia, Moldova II Cordun-Moldova Cordun şi Voinţa Dochia-Speranţa Răuceşti. Ozana Timişeşti-Steel Man Târgu Neamţ va fi, cel mai probabil, decisă la “masa verde”, echipa din Târgu-Neamţ retrăgându-se din Liga a IV-a. (M. CONSTANTINESCU; FOTO: Arsenal Văleni, Bradu Borca, Energia Pângăraţi, Vulturul Costişa, Cimentul Bicaz şi FRF)