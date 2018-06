Un om care investeste in pasiunea sa se simte implinit si sanatos, vesel si dornic de a demonstra tuturor ca este de succes. Cand faci ceea ce iti doresti, observi ca starea ta sufleteasca este mult mai buna, ca ai incredere in fortele proprii, iar supararea si deprimarea stau cumva foarte departe de tine, nu-i asa?

Daca pasiunea se impleteste cu munca de zi cu zi, atunci rezultatele tale pot fi spectaculoase, asadar de ce sa nu incerci sa iti transformi talentul in bani? Iti place sa canti si ai luat cursuri de canto, de instrument, atunci incearca sa-ti infiintezi o trupa de muzicieni si sa participi la diferite evenimente, la inceput in cadrul familiei, apoi sa indraznesti mai mult, mergand la concursuri, la diferite nunti etc.

Iata cateva sfaturi utile in acest sens:

In primul rand, ai nevoie de membrii trupei care ar trebui, in mare, sa gandeasca la fel ca tine, sa fiti pe aceeasi lungime de unda. Cei mai multi specialisti recomanda sa pui accent pe omul in sine, mai degraba decat pe echipament, pentru ca iti vei petrece mare parte a timpului in compania acestuia facand diverse repetitii. Prietenia este importanta, iar membrii de langa tine trebuie sa se accepte si sa se placa, doar astfel trupa va functiona si veti primi oferte de munca;

Pare destul de greu si de stresant sa-ti faci formatia muzicala dorita, dar cu rabdare si hotarare vei obtine acest lucru. Dupa ce i-ai gasit pe ceilalti membri, ar trebui sa cumperi instrumentele muzicale potrivite, care sa va asigure posibilitatea de a crea o muzica pe placul publicului, astfel achizitioneaza tot ceea ce aveti nevoie: chitara electrica, pian, tobe, clape etc. Poti cauta instrumente cu sunet curat si dinamic, potrivit tuturor genurilor muzicale;

Pentru a iesi pe piata cu o muzica de calitate si pentru a obtine aplauze vei fi nevoit sa exersezi cat poti de mult. Probabil ca nu vei invata cine stie ce in plus, dar, cu siguranta, iti vei imbunatati performantele. Trebuie sa-ti dedici timpul dezvoltarii unui stil personal si nu sa plagiezi pe ceilalti muzicieni. Daca vrei sa faci bani la nunti, atunci invata cantecele in voga, care se cer cu aceasta ocazie, si adauga o amprenta proprie pentru a te face vizibil;

Repetitiile acestea trebuie realizate intr-o zona care sa nu-ti aduca pe cap plangerile la politie ale vecinilor sau ale colegilor de apartament. Este important sa ai aparatura proprie si sa nu o folosesti pe cea a unei alte trupe, s-ar duce vestea rapid ca esti un ratat si te-ai putea trezi cu o proasta reputatie inainte de a aparea pe piata de profil. Daca nu gasesti aparatura necesara pentru a canta la vreo petrecere, atunci renunta si gandeste-te la o alta combinatie mai tarziu;

Pune-ti la punct cateva piese interesante, care sa placa publicului, nu neaparat compozitii proprii, mai ales ca la inceput, cu siguranta, vor avea unele note de plagiat. Va fi foarte important momentul de debut, asa ca programeaza-l in amanunt;

Printre colegii de trupa ar trebui sa existe si unul mai sociabil, care sa intretina atmosfera si sa stie sa vorbeasca cu fanii. Cu ajutorul acestuia iti vei face tot felul de cunostinte importante atat in randul oamenilor obisnuiti, cat si a patronilor de localuri, a managerilor de concerte etc;

Pentru a-ti transforma pasiunea in afacere profitabila ai grija sa cercetezi inainte piata si sa adopti mai degraba un gen muzical de nisa, sa-ti construiesti un web site pe care lumea sa te gaseasca oricand, sa iti creezi o baza de date de contact si sa lansezi pe piata niste melodii diferite, care sa atraga si sa impresioneze prin originalitate si diversitate. Pana la urma, vei face, cu siguranta, bani daca ii vei convinge pe oameni sa cumpere ceea ce tu oferi, muzica diferita;

De asemenea, exista si alte instrumente care nu pot lipsi din nicio formatie moderna, atunci cand iti doresti ca muzica ta sa fie placuta, de exemplu un amplificator de putere de la Soundcreation ce transmite melodiile tale la cea mai inalta calitate spre boxe.

In concluzie, desi pare extrem de greu sa obtii succes in muzica, cu efort, ambitie si multa hotarare visul poate deveni in scurt timp realitate.