Tribunalul Neamţ a pronunţat astăzi, 12 octombrie, prima hotărâre – care poate fi atacată la Bacău -, în cazul traficanţilor de droguri din Dărmăneşti, de la care se aprovizionau liceenii din Piatra-Neamţ. Instanţa a decis ca Gabriel Mantu să stea în închisoare 2 ani şi o lună, Vlad Ştefan Fundătură 3 ani şi o lună, Gheorghe Bozu – 2 ani şi 4 luni, iar Andrei Ionuţ Mantu – 2 ani şi 5 luni. Toţi au primit şi câte un an de pedeapsă complementară de un an, timp în care li se vor interzice anumite drepturi civile, dar asta după ce execută pedeapsa principală. Instanţa a decis, de asemenea, menţinerea stării de arest a celor patru. Singura care a primit închisoare de 1 an şi 11 luni, cu suspendarea executării, pentru un termen de încercare de 3 ani, este Marsilia Elena Mantu, care are copii mici, motiv pentru care a fost judecată sub control judiciar, măsură care i s-a prelungit.

Judecătorii au decis să confişte de la Fundătură 550 de euro, 5 lire, 210 lei şi un autoturism Skoda, dar şi cantitatea de 36,75 grame canabis, cât a rămas după analize, iar de la soţii Mantu Gabriel şi Marsilia 10.500 de lei, 38.000 de euro, un autoturism BMW şi locuinţa, situată într-un bloc de pe strada Grigore Ureche. A fost confiscată, de asemenea, şi garsoniera vecină, care aparţine altei persoane ce n-a fost judecată în acest dosar: Gheorghe Bogdan Acatrinei. Tot de la el a fost confiscat şi un autoturism BMW.

Reţeaua de traficanţi a fost lovită de DIICOT Neamţ la sfârşitul lunii februarie, când poliţiştii de la Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate, însoţiţi de mascaţi, au descins la mai multe adrese din două blocuri de pe strada Grigore Ureche şi din blocul 40 de pe Aleea Ulmilor. Din locuințele membrilor grupului au fost ridicate sume importante de bani – 38.000 de euro și 22.500 lei -, precum și peste 2 kg de substanță vegetală și 50 de grame de canabis.

Substanța vegetală, procurată din China, este, de fapt, un amestec care ”prăjește creierul”, după cum spun anchetatorii cu state vechi în domeniu: un amestec toxic de plante ”îmbunătățit” cu substanțe chimice. Din aceste substanţe cumpărau tinerii din liceele din oraş, la preţul de 10 lei plicul. (C.M.)