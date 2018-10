În ședința Consiliului Local de joi, 25 octombrie, a fost aprobat cu unanimitate de voturi un proiect de hotărâre ce viza înființarea unui compartiment de ortopedie în cadrul secției de chirurgie a Spitalului Orășenesc „Sf. Dimitrie” din Târgu Neamț.

Dr. Alexandru Pătrașcu, singurul medic ortoped de la spitalul din Târgu Neamț, a apreciat hotărârea luată de consilieri: „Este primul pas care trebuia făcut şi de abia de acum începe greul. Organizarea şi dotarea compartimentului. Sunt mulţumit că s-au ţinut de cuvânt şi vor înfiinţa acest compartiment. Am tot insistat să înfiinţăm acest compartiment ca să ne putem face treaba aici, aşa cum trebuie”.

Inițiativa pentru acest proiect a aparținut dr. Dr. Florin Apostoae, managerul spitalului orăşenesc „Sf. Dimitrie” din Târgu-Neamţ, care a declarat: „De aproximativ un an de zile avem un medic ortoped. În această perioadă am făcut toate demersurile pentru deschiderea unui compartiment de ortopedie în cadrul secţiei de chirurgie. Întrucât nu ni s-au aprobat paturi suplimentare de la minister am făcut o redistribuire astfel: am dat două paturi de la secţia de chirurgie şi trei paturi de la compartimentul de neonatologie, conform procedurilor legale. Astăzi (25 octombrie), am primit de la minister avizul favorabil în vederea deschiderii compartimentului de ortopedie. Conform legii, acest aviz trebuie obţinut în final şi de la Consiliul Local, privind aprobarea noii structuri. Vom încerca ca de la 1 noiembrie să deschidem acest compartiment de ortopedie atât de necesar pentru pacienţii din zonă”