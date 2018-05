Anul 2018 se traduce printr-o explozie stilistica, din toate punctele de vedere. Daca pana acum existau inca rezerve cu privire la anumite culori, texturi, croieli sau modele, 2018 demonstreaza ca trebuie sa lasi retinerile la o parte. Pur si simplu, faci un mixt intre culorile care te reprezinta pe tine si modelele care iti flateaza silueta cel mai bine, pentru ca look-ul final sa fie unul wow. Daca exista un cuvant care sa defineasca cel mai bine trendurile acestui an, acela ar fi cel mai probabil „imprevizibilitate”.

Culorile care dicteaza moda acestui an

Se pare ca designerii aduna toate nuantele florale intr-o singura paleta care se revarsa in dulapul tau. Nuantele roz si lila sunt cele care predomina stilul, iar combinatia lor cu un fundal sralucitor galben sau rosu ofera un efect fantastic.

O nuanta profunda si intensa este albastrul marin, care desigur, reprezinta stilul maritim. Un accesoriu metalic mare integrat strategic in tinuta te pregateste pentru o calatorie stilata cu iahtul si nu numai. Poti iesi cu fetele in oras insa sa fii pregatita pentru noi cuceriri. Cel mai probabil si femeile iti vor aprecia look-ul inspirat.

Albul s-a mentinut, insa intr-o noua forma: albul laptelui de cocos. Se diferentiaza de albul pur prin acea textura cremoasa, care ii confera o vizibila moliciune. Materialele cele mai potrivite pentru a sublinia splendoarea nuantei sunt atlasul, tesaturile naturale fara luciu cum ar fi bumbacul si inul.

Nuanta nisipului cald nu straneste doar dorul de mare ci completeaza si spectrul de culori al anului 2018. Aici este vorba despre variatiile de bej, reale inspiratii pentru designeri atunci cand concep creatiile. Un trenci clasic bej cu nasturi aurii si o pereche de pantofi stiletto de un rosu aprins formeaza reteta care iti asigura succesul imaginii.

Ce directii stilistice abordeaza moda anului 2018?

Din fericire se mentin in trend si articolele vestimentare din anii anteriori. Insa iti poti reimprospata garderoba cu palarii, mantii, incaltaminte si accesorii din plastic. Bulevardele oraselor celebre deja au fost impanzite de aceste piese vestimentare inedite care te scot din anonimat. Poti sa apreciezi si rolul practic, vei infrunta ploaile spontane de vara cu mult stil si curaj.

Dungile si carourile raman printre preferintele adevaratelor fashioniste, fiind usor de asortat datorita versatilitatii. Avantajeaza toate siluetele, iar designerii recomanda combinatii de carouri in diferite culori si dimensiuni, pentru o imagine unitara de efect.

Nu doar culorile florare sunt la moda, ci si imprimeurile specifice. Daca vrei sa iesi din randuri poti alege imprimeurile cu flori cusute. Culorile indraznete, contrastante sau abstracte sunt de preferat la aceasta categorie.

Femeile care nu se sfiesc sa isi arate senzualitatea si feminitatea opteaza pentru leopard si anul acesta, deci asta este dovada vie ca acest imprimeu nu se va demoda niciodata. Ce- drept, este pretentios, insa il poti alege ca piesa de rezistenta intr-o tinuta neutra.

Denimul marca www.dyfashion.ro este la apogeul popularitatii in 2018. Este imposibil sa devina desuet cat timp reuseste sa capteze prin detalii de efect, combinatii de elemente si croieli asimetrice. Daca esti adepta articolelor stralucitoare, poti sa te bucuri pentru ca 2018 este anul tau. Paietele, texturile metalice, strasurile aplicate generos sunt acum, poate mai mult ca niciodata, in trend.

Articolul care iti ofera o imagine sofisticata cu un minim de efort

Poate ai intuit deja, este vorba despre celebra salopeta. Sunt zile in care vrei sa arati bine, insa timpul nu iti mai permite sa incerci diverse combinatii si accesorizari. O salopeta simpla, intr-o culoare care te avantajeaza este unul dintre cele mai chic articole vestimentare pe care le poti purta in 2018. Pe langa eleganta caracteristica, salopeta se asorteaza extrem de usor, poti incalta o pereche comoda de adidasi sau o incaltaminte cu toc. Depinde de cata activitate vei avea in ziua respectiva si desigur, de stilul tau.

O salopeta lunga ofera mai multe avantaje siluetei, in primul rand in ceea ce priveste alungirea. Nu trebuie omisa nici feminitatea uneia lejere, dintr-un material fin care lasa pielea sa respire. Sunt comode si moderne, ceea ce le face extrem de apreciate in randul reprezentantelor feminine iar stilistii incurajeaza moda asta.

Tu ce preferinte stilistice ai? Dyfashion.ro inmagazineaza o colectie impresionanta de piese vestimentare, pentru toate gusturile. Asa cum bine stii, moda nu este rigida, iti poti pune tusa personala la o tinuta care se inscrie in tendintele anului 2018.