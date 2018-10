O vacanta in Thailanda poate fi o oaza de relaxare si o incursiune culturala totodata. Regatul Thai, considerat inima Asiei de Sud-Est, atrage anual milioane de turisti din lumea intreaga atat datorita locurilor sale extrem de pitoresti, cat si datorita culturii deosebite prin care se remarca. Astfel, fie ca planuiesti o vacanta in Thailanda pentru a te relaxa intr-un resort de lux la malul Oceanului Indian, fie ca iti doresti sa vizitezi aceasta tara pentru numeroasele sale temple si locuri spirituale, cu siguranta te vei intoarce acasa cu o experienta unica, pe care ti-o vei aminti de fiecare data cu zambetul pe buze.

Iar pentru ca orice turist, amator sau experimentat, trebuie sa se documenteze inainte de a calatori intr-o tara straina, mai ales una indepartata, ne-am gandit sa iti prezentam cateva informatii de baza cu privire la aceasta destinatie, pe care este indicat sa le stii in cazul in care te-ai hotarat sa mergi intr-o vacanta in Thailanda .

Care este cea mai potrivita perioada pentru o vacanta in Thailanda?

Sezonul de varf se situeaza intre lunile noiembrie si aprilie, cand vremea este uscata si racoroasa. In extrasezon, Thailanda este marcata de perioada musonilor, caracterizata de ploi dese, astfel incat intre lunile mai si octombrie este mai putin recomandata o vacanta in aceasta destinatie.

Cum se ajunge in Thailanda?

Evident, pe cale aeriana, in urma unui zbor cu avionul de peste 10 ore, in functie de traseu (cu escala). Majoritatea zborurilor sunt operate pe aeroportul Suvarnabhumi din Bangkok, iar la fata locului exista numeroase posibilitati de transport intern (taxi, autobuz, tren, tuk-tuk).

Ce poti vizita intr-o vacanta in Thailanda?

Acest lucru depinde de intentia cu care urmeaza sa calatoresti in aceasta tara. Astfel, daca planuiesti un sejur exotic in care relaxarea sa fie principalul scop, ai de ales intre numeroase insule tropicale unde sa te bronzezi si sa practici diferite activitati acvatice sau de divertisment. Spre exemplu: insula Koh Phangan, insula Ko Lanta, insula Koh Samui, insula Koh Lipe etc. Plajele cu nisip alb si ape de un albastru electrizant, inconjurate de jungla, sunt o adevarata oaza de relaxare. La polul opus, daca iti doresti o incursiune culturala si geografica de la o vacanta in Thailanda, acest taram asiatic nu duce lipsa de o multitudine de obiective turistice: numeroasele temple din Bangkok; monumentele, vestigiile istorice si siturile arheologice din Chiang Mai; Parcul National Khao Sok; capitalele antice (Sukhothai, Lopburi si Ayutthaya) etc. De asemenea, pietele, magazinele, micile chioscuri cu suveniruri si produse locale, tarabele cu mancare si gastronomia in sine sunt alte aspecte care fac deliciul unei vacante in Thailanda.

Cum sunt preturile in Thailanda?

Daca planuiesti o vacanta in Thailanda, cu siguranta te intrebi care este nivelul de trai local, cu gandul la banii de buzunar. Iar in aceasta privinta nu ai de ce sa-ti faci griji! Preturile aici sunt extrem de accesibile, Regatul Thai fiind o tara foarte ieftina in ceea ce priveste serviciile, mancarea sau industria comertului in general. De asemenea, daca iti programezi vacanta in Thailanda din timp poti beneficia de preturi foarte bune la bilete de avion si cazare. La fata locului poti negocia cu vanzatorii din piete sau poti profita de sistemul Happy Hour practicat de majoritatea restaurantelor si cafenelelor, astfel incat bugetul alocat unei vacante in Regatul Thai nu va fi o problema pe durata sederii tale.

Asadar, daca ti-ai facut deja o parere in mare despre farmecul Thailandei, nu uita ca acum e perioada ideala pentru a vizita aceasta tara!