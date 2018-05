Bradu Borca a reprezentat România joi, 17 mai, la o partidă amicală de fotbal în Republica Moldova, în localitatea Căţăleni (raionul Hînceşti).

“A fost mai mult un gest de curtoazie faţă de prietenii noștri de la Căţăleni, onorând invitația lor la ziua comunei. Cu aceasta ocazie, am adus un pic de destindere și relaxare în rândul jucătorilor noștri, pentru că acolo am fost primiți cu căldură și respect, lucruri uitate de-a lungul deplasărilor în timpul campionatului! Această deplasare a fost posibilă datorită implicării dlui. primar Ovidiu Niţă şi am fost însoţiţi de către dl. președinte Ciprian Jigane, cărora le mulţumim. Am avut în vedere și câţiva jucători pe care voiam de mult să-i văd în perspectiva completării lotului pentru campionatul următor în cazul rămânerii în Liga a IV-a Neamţ!”, a declarat Florin Pintilii, antrenorul principal al echipei Bradu Borca.

Deşi s-a dorit disputarea mai multor partide, până la urmă a fost un singur joc împotriva unei combinate între echipa din Căţăleni și Sparta Chișinău, din Liga a II-a a Republicii Moldova. Chiar dacă nu este foarte important, trebuie precizat că Bradu Borca a învins cu scorul de 6-2. (M. CONSTANTINESCU)