Gheorghiță Ichim, un individ din Bălțătești, care mai lucra cu ziua prin sat și pe la stânile din zonă, a fost încarcerat în Arestul Poliției Neamț, pentru 30 de zile. În după-amiaza de 7 mai, judecătorul de drepturi și libertăți de la Judecătoria Tîrgu Neamț a decis: “Admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tîrgu Neamţ prin referatul nr. 821/P/2018 din 07.05.2018, şi în consecinţă: în baza art. 202 alin. 1, 3 şi 4, lit. e, art. 223 alin. 2 şi art. 226 C. pr. pen., dispune arestarea preventivă a inculpatului Ichim Gheorghiţă, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de viol, prev. de art. 218 alin. 1 şi alin. 3 lit. b, c C. pen., lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 şi alin. 3 lit. b C. pen. şi tâlhărie calificată, prev. de art. 233, 234 alin. 1 lit. a C. pen., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen. şi art. 41 alin. 1 C. pen. rap. la art. 43 alin. 5 C. pen., pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 07.05.2018 şi până la data de 05.06.2018, inclusiv. Dispune emiterea de îndată a mandatului de arestare preventivă faţă de inculpatul Ichim Gheorghiţă Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 07.05.2018, ora 16:05, în prezenţa inculpatului”. Individul este cercetat pentru că și-a batjocorit sora vitregă, o fată de 16 ani, cu care s-a întâlnit pe câmp. După ce-a violat-o, i-a luat și cei 50 de lei, pe care adolescenta îi avea asupra ei, și de aici acuzația de tâlhărie calificată. După comiterea faptelor, Gheorghiță Ichim a dispărut de acasă și a fost găsit de polițiștii de la Secția Rurală Crăcăoani, care l-au reținut pentru 24 de ore și apoi l-au prezentat instanței, cu propunerea de arestare. (C.M.)