Casatoria este primul pas al vietii in doi, momentul acela magic la care te gandesti cu drag tot restul vietii. Foarte multi tineri din Romania nu-si permit insa sa-si organizeze singuri nunta pentru ca nu au resurse financiare suficiente. In sprijinul lor insa sar parintii care incearca tot posibilul pentru a le organiza evenimentul, chiar daca asta inseamna uneori realizarea unor imprumuturi destul de mari pentru ei.

Probabil te numeri printre acesti parinti si vrei sa oferi ajutorul fiului in casnicia sa inca de la inceput. De ce sa-si inceapa viata cu stangul, cu imprumuturi, cand ai putea foarte bine sa pui la cale o nunta de vis pe banii tai? In cazul in care fiul este proaspat tatic deja, organizeaza botezul in acelasi timp cu nunta, pentru a mai salva din cheltuieli. Da o raita pe site-ul https://www.mandiva.ro/plicuri-cu-bani/plicuri-cu-bani-botez/ si cumpara ce ai nevoie si pentru acest moment.

Iata ce nu trebuie sa uiti cand planifici cununia religioasa a fiului tau:

1. Fa o mica sedinta de familie si intreaba-i pe tineri ce-si doresc pentru nunta lor! Chiar daca esti tentat sa crezi ca tu le stii mai bine pe toate, ca ai experienta si ca oricum tu platesti, mirii vor fi nemultumiti daca evenimentul nu se va desfasura dupa propriul plan. Accepta-le alegerile si incearca sa tii cont de ele chiar daca nu iti face placere. Spune-le inca de la inceput care este bugetul si ca trebuie sa se incadreze in acesta.

2. Lasa-i sa aleaga marturiile pentru nunta! Vor dori anumite modele si s-ar simti dezamagiti daca ai alege tu pentruei. Astfel de marturii originale pentru nunta pot fi gasite usor in mediul online. Intr-adevar, ai putea incerca sa ii convingi sa si le faca de unii singuri si sa reduci costurile nuntii, doar ca nu te astepta ca rezultatele sa fie uimitoare.

3. Imbracamintea mirilor este alta bataie de cap. Traditia spune ca trebuie sa ii cumperi rochia miresei, dar ar fi bine sa vorbesti cu parintii viitoarei nore si sa va intelegeti ca fiecare sa-si imbrace propriul copil. E mai ieftin un costum de ginere decat o rochie de mireasa, asa ca vei avea posibilitatea sa mai faci o economie. Nu uita ca mireasa are nevoie nu doar de rochie, ci si de pantofi, coafura, manichiura si machiaj.

4. Neaparat trebuie sa vorbesti din timp cu preotul care va oficia cununia religioasa si sa stabiliti cu totii o data care sa se muleze inclusiv pe agenda lui de lucru sau pe sarbatorile religioase existente, care nu permit oricand desfasurarea de astfel de evenimente.

5. Restaurantul pe care si-l doresc cu ardoare mirii s-ar putea sa fie mult prea scump pentru tine. Trebuie sa va puneti de acord si asupra acestui aspect. Daca banii sunt limitati, atunci arata-le acest lucru si explica-le ca orice ai face nu reusesti sa achiti nota de plata la sfarsit. Ori vor completa ei suma de bani, ori vor intelege ca trebuie sa fie mai modesti in alegerea localului.

6. Aranjamentele florale, decorurile, muzica, precum si alte detalii incarca bugetul, deci trebuie sa fii atent cand le achizitionezi si sa alegi doar ceea ce iti poti permite. Nu angaja lautari sau cantareti in voga daca vrei sa faci economii. Daca te pricepi si ai ceva talent in realizarea buchetelor de flori pentru mese, incearca sa le faci singur si vei avea sansa sa vezi cat de ieftin scapi.

7. Sub nicio forma nu poti uita fotograful sau pe cel care va inregistra diferite momente de la nunta. Amintirile sunt foarte importante si mirii isi vor dori cu ardoare sa poata urmari la nesfarsit acele clipe de basm pe care le vor trai si datorita contributiei tale financiare la fericirea lor.

Asadar, nunta fiului tau ramane unul dintre momentele pline de emotie din viata, asadar merita din plin sa investesti. Incearca sa tii cont de absolut orice dorinta a mirilor si fii deschis la provocari.