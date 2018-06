ACTUALIZARE: AJF Neamţ a stabilit rezultatele a două dintre meciurile de duminică, la “masa verde”. Astfel, partida Siretul Doljeşti-Viitorul Podoleni, care nu s-a disputat, din cauza neprezentării oaspeţilor, a revenit echipei din zona Roman, cu scorul de 3-0. De asemenea, meciul Voinţa Dochia-Ozana Timişeşti a fost omologat cu scorul de 0-3 (pe teren a fost 5-4), deoarece a fost contestată “identitatea jucătorului Marius Asoltanei”. În aceste condiţii, în ultima etapă (duminică, 24 iunie), nu mai puţin de 4 echipe luptă pentru locul 3 în clasament:



Programul de duminică: Viitorul Podoleni-Bravo Bodeşti, Ozana Timişeşti-Vulturul Costişa, Voinţa Bozieni-Arsenal Văleni, Energia Pângăraţi-Stejarul Ţibucani, Stejarul Stăniţa-Siretul Doljeşti, Moldova II Cordun-Flacăra Brusturi şi Voinţa Valea Ursului-Voinţa Dochia. Pinii Tarcău va sta. (M. CONSTANTINESCU)

ŞTIRE INIŢIALĂ: Duminică, 17 iunie, a avut loc etapa a XXIX-a (penultima) a Ligii a V-a. Bravo Bodeşti a învins Voinţa Valea Ursului cu un scor detaşat, 6-3 (1-0), şi şi-a asigurat locul întâi cu o etapă înainte de încheierea competiţiei.

“Timpul a fost ploios, astfel că au fost mai puţini spectatori decât ne-am fi dorit. Cei prezenţi sunt suporterii noştri cei mai devotaţi şi le mulţumim! Aş vrea să mai remarc că la acest meci s-a retras din activitate Constantin Istrate, 53 de ani, unul dintre jucătorii noştri cei mai vechi. Meciul a fost la discreţia noastră, dar, la începutul reprizei secunde, fiind noi oarecum euforici la gândul victoriei, am permis oaspeţilor să egaleze scorul la 3-3. Am revenit şi am încheiat un meci frumos cu un rezultat concludent. Per total sunt mulţumit de jocul băieţilor. Îi felicit pentru câştigarea Ligii a V-a, felicit şi urmăritoarele noastre! Adresăm mulţumiri tuturor celor care au fost alături de noi de-a lungul întregului sezon”, a declarat Florin Busuioc, antrenorul formaţiei Bravo Bodeşti.

Vulturul Costişa şi-a asigurat locul doi, după un rezultat strâns, pe teren propriu, cu ultima clasată, Moldova II Cordun, scor 3-2 (2-1).

Arsenal Văleni a reuşit un rezultat detaşat în meciul de acasă cu Pinii Tarcău, scor 6-1 (2-0), şi a revenit pe locul 3. “Duminică am evoluat contra celor de la Pinii Tarcău, o echipă bună, cu jucători de calitate. Jocul a fost îngreunat de starea terenului, care a avut de suferit din cauza ploii, însă, chiar şi în aceste condiţii, a rezultat un joc spectaculos, cu multe goluri şi faze frumoase. Mă bucur că am reuşit să câştigăm şi să trecem bariera celor 100 de goluri marcate în această ediţie de campionat. Felicit jucătorii mei pentru jocul prestat şi ne gândim deja la ultimul meci, din deplasare, în compania echipei Voinţa Bozieni”, a menţionat Cristian Cocea, antrenor-jucător la Arsenal Văleni.

Alte rezultate: Voinţa Dochia- Ozana Timişeşti 5-4 (3-2), Stejarul Ţibucani-Stejarul Stăniţa 0-1 (0-1), Flacăra Brusturi-Voinţa Bozieni 4-2 (4-1). Siretul Doljeşti-Viitorul Podoleni nu s-a disputat. Energia Pângăraţi a stat.

CLASAMENT

1 BRAVO BODEŞTI 27 21 3 3 94-31 66 +24 2 VULTURUL COSTIŞA 27 19 5 3 88-38 62 +20 3 Arsenal Văleni 27 18 2 7 102-46 56 +14 4 Energia Pângăraţi 27 17 3 7 87-38 54 +15 5 Ozana Timişeşti 27 16 4 7 75-47 52 +13 6 Siretul Doljeşti 26 16 3 7 60-46 51 +12 7 Stejarul Stăniţa 27 11 4 12 80-69 37 -2 8 Flacăra Brusturi 27 11 4 12 65-69 37 -5 9 Pinii Tarcău 28 10 5 13 50-69 35 -7 10 Voinţa Dochia 27 9 2 16 67-91 29 -13 11 Voinţa Bozieni 27 6 6 15 38-74 24 -15 12 Viitorul Podoleni 26 5 8 13 45-84 23 -16 13 Voinţa Valea Ursului 27 5 6 16 67-85 21 -18 14 Stejarul Ţibucani 27 4 3 20 42-111 15 -27 15 Moldova II Cordun 27 4 2 21 51-113 14 -25

Duminică, 24 iunie, se dispută ultima etapă, după următorul program: Viitorul Podoleni-Bravo Bodeşti, Ozana Timişeşti-Vulturul Costişa, Voinţa Bozieni-Arsenal Văleni, Energia Pângăraţi-Stejarul Ţibucani, Stejarul Stăniţa-Siretul Doljeşti, Moldova II Cordun-Flacăra Brusturi şi Voinţa Valea Ursului-Voinţa Dochia. Pinii Tarcău va sta. (M. CONSTANTINESCU; FOTO: Bravo Bodeşti; Arsenal Văleni)