ACTUALIZARE: “Eu nu am comentat niciodată nimic. Nici după meciul ăsta, nici după altele. Dar, două etape de suspendare mi se pare prea mult! Noi punem suflet, jucăm, punem şi bani şi ce primim în schimb? De ce mai am banderolă de căpitan, dacă nu am nici un drept? Am primit primul galben pentru că aş fi aruncat banderola. De fapt, făceam schimbare chiar după ce s-a dat acel penalty, tocmai pentru a evita discuţiile cu arbitru. Am aruncat banderola către Andrei, colegul care mă schimba. Apoi am avut o discuţie cu arbitrul şi mi-a dat şi al doilea galben. Nu am înjurat pe nimeni! Am martori! Sunt şi eu curios în baza a ce stabileşte comisia de disciplină sancţiunile”, a declarat Bogdan Găucan, antrenor-jucător la Victoria Horia. (M. CONSTANTINESCU)

************

ŞTIRE INIŢIALĂ: Asociaţia Judeţeană de Fotbal (AJF) Neamţ, prin Comisia de Disciplină, a decis sancţiuni aspre după meciul Cimentul Bicaz-Victoria Horia, de duminică, 22 aprilie, încheiat 2-2 (1-1).

“Jucătorul Găucan Bogdan, de la echipa AS Victoria Horia, a fost eliminat în minutul 67, pentru cumul de cartonaşe galbene (minutele 67+67), iar după eliminare şi înainte de a părăsi terenul, jucătorul a adus jigniri arbitrului partidei. În consecinţă, jucătorul Găucan Bogdan a fost suspendat două etape (Regulamentul Disciplinar, articolul 65, lit. a) şi a fost amendat cu suma de 300 lei”, potrivit unui comunicat de presă.

La acelaşi meci, “delegatul echipei AS Victoria Horia, Marin Ioan, a fost eliminat în minutul 68 pentru proteste la adresa arbitrului şi injurii aduse acestuia. În consecinţă, delegatul echipei Victoria Horia se sancţionează cu mustrare (Regulamentul Disciplinar, articolul 12, lit. b coroborat cu Regulamentul Disciplinar, articolul 43, pct. b) şi se amendează cu suma de 300 lei”, potrivit aceleaşi surse.

Victoria Horia dispută miercuri, 25 aprilie, un meci extrem de important pentru configuraţia finală a play-off-ului în Liga a IV-a, împotriva formaţiei Speranţa Răuceşti. (M. CONSTANTINESCU)