Cu banii de la Prefectura Neamț și de la Primăria Piatra-Neamț (în jur de 70.000 de lei în total), plus contribuția locatarilor, asociația de proprietari de care aparține blocul nemțesc de pe Aleea Viorelelor va avea un acoperiș nou, într-o săptămână. Muncitorii au curățat toate resturile de la incendiul provocat în iulie de un adolescent care locuiește în bloc (vreo 7 mașini a câte 30 de tone în total), au montat astereala, iar deasupra au pus folie, pentru că nu sunt bani pentru tablă.

”Am pus o folie mai bună, mai rezistentă, ca să țină vreo 6 luni”, a declarat Sorin Ștefănescu, președintele Asociației de proprietari nr. 1 str. Margaretelor. ”Sunt vreo 5-6 locatari care nu vor să plătească nici în ruptul capului și nu voi avea altă soluție decât să-i dau în judecată. Pe de altă parte, pot spune că, în primul rând, am avut noroc de niște muncitori serioși, care au venit și sâmbăta la muncă și chiar au făcut treabă bună. Am ales firma care a oferit prețul cel mai mic, dar manopera se va duce undeva la 120.000 de lei. Când vom avea bani de tablă, vom cumpăra și tablă. Deja am vorbit la Bacău, direct cu un producător, i-am trimis proiectul, ca să vadă exact suprafețele și aștept să mă sune și să-mi spună cam cât ar costa. În al doilea rând am avut noroc de vreme, că dacă era zăpadă de jumătate de metru nu se putea lucra, ba mai stăteam și cu frică să nu cadă planșeul, care nu știu dacă ar fi putut susține asemenea greutate. Vreu să le mulțumesc domnilor și doamnelor din conducerea Inspectoratului Școlar și Casei de Asigurări de Sănătate, pentru că ne-au permis să depozităm lemnul și să folosim utilaje pe proprietatea lor, lucru care a contat în buna desfășurare a lucrărilor”.

La un calcul, care nu are încă toate elementele, contribuția fiecărei familii din bloc ar fi între 8.000 și 8500 de lei. O singură persoană, care locuiește la etajul 3, într-unul din cele mai afectate apartamente, a contribuit cu 11.000 de lei. Firma care a fost aleasă după cântărirea ofertelor este Barbicip, însă muncitorii ne-au spus că ei sunt angajați la o altă societate, care a luat lucrarea în subantepriză. Important este că toată lumea e mulțumită.

C.M.